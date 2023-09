Aus der Ruine beim Rewe-Markt wird eine Agip-Tankstelle

Obrigheim. (ankf) Auf dem Grundstück schräg gegenüber des Rewe-Marktes (Richtung B292) in Obrigheim soll bald eine Agip-Tankstelle entstehen. Bislang stehen auf der Grünfläche an der Kreuzung Kraftwerkstraße/Hauptstraße nur noch die Reste eines Bauvorhabens, das vor mehr als 20 Jahren ebenfalls als Tankstation geplant war. Die Baurechtsbehörde in Mosbach hat die Bauvoranfrage bereits positiv

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 1,99€ weiter Alle Abo-Angebote