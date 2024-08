Oberzent. (pm) Eine nachhaltige, bürgernahe Aufwertung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes mit Güterhalle in Hetzbach, die Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Kailbach und die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses in Hebstahl: Gleich drei Stadtteile von Oberzent können sich über Fördermittel freuen und damit diese wichtigen Projekte angehen.

Die Bescheide über die Gelder der Europäischen Union (EU) und des Landes Hessen aus dem ELER-Fonds hat Bürgermeister Christian Kehrer am Montag am Bahnhof in Hetzbach entgegengenommen. Überreicht wurden sie ihm von Michael Ruhl, Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat, sowie Landrat Frank Matiaske.

Durch die Sanierung und Neugestaltung des ehemaligen Bahnhofsempfangsgebäudes zusammen mit der Güterhalle werde der Bahnhof nicht nur für Pendler und Touristen attraktiver, sondern es werde für die Ortsbevölkerung auch ein wertvoller Anlaufpunkt geschaffen, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Die Fördermittel liegen bei rund 693.260 Euro, die Kommune muss rund 618.560 Euro beisteuern.

Das denkmalgeschützte Gebäude steht seit 1999 leer. Die Kommune hat den verwahrlosten Bahnhof von einer Privatperson im Jahr 2020 gekauft. Gemeinsam mit den Bürgern vor Ort wurde ein Nutzungskonzept erarbeitet. Im Erdgeschoss werden Begegnungsräume geschaffen, die für kleinere Gruppen gut geeignet sind, etwa auch für Ortsbeiratssitzungen und Vereinstreffen.

In der Güterhalle wird zusätzlich ein Raum für größere Veranstaltungen im kulturellen Bereich, aber auch für Familienfeiern geschaffen. Die Vermietung der Räumlichkeiten wird über die Stadt Oberzent organisiert und abgerechnet.

Zu den ersten Schritten gehören in diesem Jahr die Ausschreibung der entsprechenden Architektenleistungen und die Sanierung des maroden Dachs des Stellwerks. Nicht gefördert werden die Einrichtung von Wohnraum, den die Stadt für das Ober- und das Dachgeschoss des Bahnhofsgebäudes plant, sowie die Herrichtung des Außengeländes. Für Letzteres laufen noch Verhandlungen mit der Deutschen Bahn, da ein Ausweichgleis im Bahnhofsbereich zur Erhöhung der Taktung vorgesehen ist.

"Mit dieser Maßnahme und der Aufwertung des Bahnhofsgebäudes wird der Öffentliche Personennahverkehr bei uns noch attraktiver", betont der Landrat. Die Sanierung und Modernisierung des Mehrzweckgebäudes "Am Sportplatz" in Kailbach kostet insgesamt rund 196.000 Euro.

Die Zuwendung beträgt gut 102.000 Euro, so dass die Stadt 94.000 Euro beisteuern muss. Die Fenster, Türen und das Dach sollen energetisch saniert werden. Das Gebäude wurde 1965 errichtet und bis 1998 mehrmals erweitert. Es wurde dauerhaft instandgehalten, aber nie grundlegend modernisiert.

Die Maßnahmen tragen zum Erhalt des Gebäudes als wichtige dörfliche Infrastruktureinrichtung bei und bilden eine Einheit, mit der bereits realisierten und teilweise über die Dorferneuerung geförderten Kita-Erweiterung.

Auch das Dorfgemeinschaftshaus in Hebstahl wird für rund 97.000 Euro modernisiert. Gut 61.000 Euro kommen über die Fördermittel, die Kommune berappt anteilig 36.000 Euro. Die Elektroinstallation wird erneuert, außerdem werden die Toilette und der Zugang barrierefrei umgestaltet. Das Dorfgemeinschaftshaus wird von der Ortsbevölkerung rege genutzt und ist ein wichtiger Treffpunkt.

Ort des Geschehens

Neben den Bürgerinnen und Bürgern nahmen an der Feierstunde die Odenwälder Landtagsabgeordneten Sandra Funken und Rüdiger Holschuh sowie der für Dorf- und Regionalentwicklung zuständige Referatsleiter im Ministerium, Mathias Trümner, und Vertreterinnen und Vertreter der Oberzenter Kommunalpolitik teil.