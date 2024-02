Von Stephanie Kern

Oberschefflenz. Sie haben einander gesucht – und gefunden. Am Donnerstag eröffnete in Oberschefflenz der "Hirsch" neu. Galina Velcheva und Georg Kiosses bewirtschaften das traditionsreiche Gasthaus im Schefflenzer Ortsteil. "Wir waren lange Zeit auf der Suche nach einer Gaststätte, etwas Kleinem, Gemütlichem", erzählt Galina Velcheva.

Auf den Hirsch wurden die beiden durch ihre Motorradtouren aufmerksam. "Wir waren oft dort und kennen auch die Ecke." Der vorherige Pächter war alleine, hat Hilfe gesucht. "Wir haben dann die Entscheidung getroffen, den Hirsch zu übernehmen", so die Gastronomin.

Mehr als 15 Jahre hat sie mit ihrem ehemaligen Partner den "Blauen Turm" in Bad Wimpfen geführt. Dann führte sie ihr Weg nach Neckarzimmern, nun nach Schefflenz. "Ja, das ist ein mutiger Schritt. Aber ich bin der Meinung, die Leute brauchen Möglichkeiten zum Ausgehen. In Schefflenz gibt es so gut wie nichts mehr – und deshalb hoffen wir, dass die Leute uns unterstützen", betont Velcheva.

Angeboten werden sollen griechische Spezialitäten und auch Pizza. "Wir wollen aber lieber eine kleine Karte haben und dafür alles frisch zubereiten." In den vergangenen Wochen erfolgte für das Pächterpaar nicht nur der Umzug nach Schefflenz, sondern auch die Renovierung der Gaststätte. Velcheva: "Nur der Boden ist geblieben, ansonsten haben wir alles neu gemacht." Mit Liebe habe man renoviert – auch dank der Unterstützung der Eigentümerfamilie. "Die Besitzer sind wirklich freundlich, haben uns auch bei allen Anliegen geholfen."

Auch in Schefflenz gefällt es den beiden. "Es ist ruhig. Ich liebe es, in so einem kleinen Ort zu leben." Sie möchten gerne bleiben, im Hirsch etwas Bleibendes, Dauerhaftes aufbauen. Gutes Essen, gute Qualität, guter Service – mit diesem Dreiklang will man die Gäste überzeugen. Die Speisekarten sind gedruckt, das Telefon funktioniert: In den Hirsch kann nun wieder das Leben zurückkehren.

Darüber freut sich auch Bürgermeister Rainer Houck, der auch zur Eröffnung kam. "Die örtliche Gastronomie ist für die Gemeinschaft im Dorf, als Treffpunkt, wirklich wichtig." Hier könne man Menschen direkt begegnen. Er schätze die Bereitschaft zu dem mutigen Schritt sehr.