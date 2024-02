Ober-/Untergriesheim. (cao) Sanierungsbedürftig ist der Mühlweg schon lange. Seit Samstag ist die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Obergriesheim (Gundelsheim) und Untergriesheim (Bad Friedrichshall) nun unpassierbar. Auf halber Strecke blockiert ein Erdrutsch die Fahrbahn. Doch auch wenn Schlamm und Baumstämme weggeräumt sind: "Die Verkehrssicherheit ist erst einmal nicht mehr gegeben", betont Ulrich Feldmeyer, Fachbereichsleiter Tiefbau der Stadt Bad Friedrichshall, im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Wohl mehrere Monate lang wird die Straße gesperrt bleiben, vermutet man sowohl im Gundelsheimer als auch Bad Friedrichshaller Rathaus. "Bis die genaue Ursache gefunden ist und Maßnahmen festgelegt werden, wird sicher noch einige Zeit vergehen", sagt Marcel Reinhard, Ordnungsamtsleiter in Gundelsheim.

Feldmeyer hat sich bereits ein Bild vor Ort gemacht: "Einen direkten Wasserzulauf an der Oberfläche gibt es dort nicht. Vermutlich hat sich unterirdisch eine Wasserblase durch Versickerung gebildet, die den Abrutsch dann ausgelöst hat. Die Verwurzelung in dem Areal war auch nicht mehr so deutlich – wahrscheinlich sind da vorher schon ein paar Bäume gekippt."

Erst wenn die genaue Ursache durch Gutachten feststehe, ließen sich konkrete Maßnahmen bestimmen. "Den Radweg unterhalb der Straße geben wir aber wieder frei", so Feldmeyer.

Im Dezember 2022 stand der Mühlweg ganz oben auf der Prioritätenliste "Straßensanierung" in Gundelsheim. Die Kosten für eine Komplettsanierung bezifferte man auf 500.000 Euro. Zu teuer, wo doch viel mehr Bürger von einer innerstädtischen Straßensanierung profitieren würden, befand der Gemeinderat im März 2023, weshalb man dann doch der Kolpingstraße den Vorzug gab.