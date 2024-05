Professionell ausgeleuchtet und umgeben von Ton- und Kameramann hieß es für Niklas Schaller: „Und Action!“. Für die ZDF-Sendung „37 Grad“ wurde der 17-Jährige in seinem Zuhause in Nüstenbach interviewt. Am 21. Mai soll die Sendung ausgestrahlt werden. Foto: privat