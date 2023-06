Von Caspar Oesterreich

Neunkirchen. Nach seinem Alter gefragt, hat Franz Kern zwei Antworten parat: "Von meinem Geburtsjahr ausgehend bin ich 63. Mein zweites Leben sozusagen begann dann vor sechs Jahren." Ohne den schnellen Einsatz der Helfer vor Ort (HvO) aus Schwarzach würde er heute wahrscheinlich nicht mehr leben, ist der Mosbacher überzeugt.

Am Samstag, 17. Juni, will sich Kern nun bei seinen Lebensrettern bedanken. Mit einem Benefizkonzert in der Richard-Wagner-Halle in Neunkirchen soll die Spendenaktion der HvO’ler für ein neues Einsatzfahrzeug unterstützt werden. Gleich drei Bands haben sich für den Abend angekündigt, los geht’s im "Hasenstall" um 20 Uhr.

An seinen Schicksalstag am 23. Mai 2017 kann sich Franz Kern noch sehr genau erinnern. "Mir war schon den ganzen Tag über unwohl", erzählt er. Als er dann nach der Arbeit seiner Freundin in Michelbach half, ihren reparierten Rasenmäher aus dem Kofferraum zu hieven, sei ihm plötzlich ganz schwindelig geworden. "Ich habe mich noch auf die Couch gelegt, dann war ich weg."

Dass er heute noch da ist, habe er auch den Helfern vor Ort zu verdanken. "Die haben keine fünf Minuten nach dem Notruf gebraucht, dann waren meine Lebensretter auch schon da", berichtet Kern. Nach der Erstversorgung ging es mit Blaulicht in die Uni-Klinik nach Heidelberg. Taubheit und ein Kribbeln in der linken Körperhälfte plagten den Patienten.

Von der Notaufnahme kam Franz Kern dort sofort in den CT. "Die Ärzte haben dann recht schnell zwei Kleinhirninfarkte bei mir festgestellt. Auf der Intensivstation kam sogar noch ein Stammhirninfarkt dazu", erzählt der Mosbacher. Er wisse noch genau, wie ein Arzt neben seinem Bett stand und plötzlich in den Flur brüllte: "Alles rein, was geht".

Viele Infusionen habe er bekommen, am schlimmsten seien aber die Erstickungsanfälle gewesen, "weshalb ich mich selbst in Trance versetzt habe", berichtet Kern, der mit seiner Mosbacher Agentur regelmäßig Seminare zum Thema Selbstheilungskräfte veranstaltet. "Morgens um halb fünf wurde ich dann unsanft vom Defibrillator geweckt, 20 Sekunden stand mein Herz still."

Nun habe er einen "Elektroantrieb, aber ohne staatliche Plakette", scherzt der ...