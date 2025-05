Von Gabriele Eisner-Just

Neunkirchen. Das große Bauprojekt Nahwärmeversorgung in Neunkirchen ist gerade in seiner Hochphase, da beriet der Gemeinderat in seiner Maisitzung schon über drei neue Bauvorhaben. Noch einmal ging es um das Baugebiet Hummelwiese mit fünf Bauplätzen. Der damalige Gemeinderat hatte es 2023 mit knapper Mehrheit abgelehnt; nach der Wahl des neuen