Neckarkatzenbach. (tko) Es hat einfach etwas Archaisches, dieser Fastnachtsausklang, den man Jahr für Jahr in Neckarkatzenbach erleben kann. Am Abend des Fastnachtsdienstags versammelt man sich am Buswendeplatz am Ortsausgang Richtung Guttenbach. Mit Einbruch der Dunkelheit sperrt die Freiwillige Feuerwehr die Neckarstraße. Ein Traktor fährt ein riesiges mit Stroh umwickeltes Eisenrad den Mittelberg hinauf, eine Gruppe Feuerwehrmänner folgt zu Fuß. Dann heißt es warten ...

Von den angenehmen Frühlingstemperaturen des Tages ist bald nichts mehr zu spüren. Die Kälte zieht sich langsam durch Hosen und Jacken und man ist froh, eine Mütze mitgenommen zu haben. Endlich ist in der Ferne auf dem Mittelberg ein erstes Aufflammen zu entdecken. Und dann bewegt sich das flackernde Licht und wird immer größer.

Jetzt tauchen auch die ersten Feuerwehrmänner hinter der Kuppe auf, die das Feuerrad an einer langen Stange in Wellenbewegungen den Berg herunterführen. Voraus läuft ein Fackelträger und gibt die Richtung vor. Hinter dem Feuerrad bleiben brennende Strohstücke auf dem Acker liegen und zeichnen eine flammende Spur auf den Hang.

Mit diesem Jahrhunderte alten Brauch sollen der Winter ausgetrieben und die Fruchtbarkeit der Felder erbeten werden. Neben Feuerrädern wurden und werden andernorts teilweise auch brennende Scheiben ins Tal geschlagen. Erstmals schriftlich erwähnt wurde der Brauch in der Chronik des Klosters Lorsch. Dort sorgte eine anlässlich der Frühlingstagundnachtgleiche in die Luft geschleuderte brennende Holzscheibe am 21. März 1090 dafür, dass große Teile des Klostergebäudes zerstört wurden.

Ort des Geschehens

In Neckarkatzenbach sorgen die Männer der Freiwilligen Feuerwehr jedoch auch dieses Mal dafür, dass das Feuerspektakel ohne Schäden abläuft.