Neudenau. (cao) Isabel Keim ist schockiert: "Ich begreife einfach nicht, wie man so etwas machen kann." Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr, wurden zwei junge Zwergziegen aus dem Stall des Neudenauer Familienbetriebs im Kapellenweg gestohlen. "Ein kleines braunes Böckchen und ein schwarzes Mädchen mit weiß-silbernen Ohren", beschreibt sie die Tiere.

Normalerweise halten sich die Ziegen auf der Weide hinter dem Hof auf, die Jungtiere mit ihren Müttern suchen jedoch meist die Ruhe im Stall. "Abgeschlossen ist der normalerweise nicht", erzählt Keim. So sei es auch nicht verwunderlich, dass weder sie noch die Polizei Einbruchspuren habe feststellen können. "Am Samstag waren wir im Stall, haben ausgekehrt, aber da haben wir auf die Tiere nicht so genau geachtet." Das letzte mal habe sie am Freitag das Böckchen gestreichelt. "Als dann am Sonntag ein Interessent kam, der es später kaufen wollte, war das Böckchen nicht mehr da", berichtet Keim. Sie und ihre Familien hätten dann erst einmal alles abgesucht, nach Schlupflöchern im Zaun und Spuren im Gras Ausschau gehalten – ohne Erfolg. "Dann haben wir die Polizei gerufen."

Erst zehn Wochen alt sind die zwei Zwergziegen. Ein Alter, in dem sie eigentlich noch auf ihre Mutter angewiesen sind. "Ich denke zwar, sie kommen auch ohne sie durch", hofft Keim, aber eine so frühe Trennung von der Mutter sei nicht gut. "Wir geben die Tiere frühestens ab zwölf Wochen ab."

Was der Dieb mit den Ziegen vorhat, darüber kann Isabel Keim nur spekulieren. "Ich denke, zum Verzehr wurden sie nicht gestohlen – Zwergziegen isst man eigentlich nicht." Zumal sei an den Jungtieren "nicht viel dran", da sie aktuell nur etwa drei bis dreieinhalb Kilo auf die Waage bringen. Vielmehr würden sie als Haus- und Therapietiere etwa in Altenheimen genutzt, ebenso zur Landschaftspflege. "Wahrscheinlich stehen sie jetzt in irgendeinem Garten und erfreuen ihren neuen – unrechtmäßigen – Besitzer."

Der finanzielle Schaden, der dem Familienbetrieb durch den Diebstahl entstanden ist, beläuft sich auf rund 270 Euro. Ums Geld geht es Isabel Keim aber nicht. "Wir haben Anzeige erstattet, weil man so etwas einfach nicht macht, und wir hoffen, dass jemand die Tiere irgendwo entdeckt und das dann der Polizei meldet." Auch Neudenaus Bürgermeister Jochen Hoffer ist bestürzt von dem Diebstahl: "Es ist echt traurig, wie dreist und erbärmlich manche Personen auf dieser Welt sind – einfach so mal zwei kleine Ziegen aus dem Stall entwenden", schreibt er in einer E-Mail an die Redaktion.

Mit Ohrenmarken waren die Zwergziegen noch nicht versehen, ihre zweifelsfreie Identifikation wäre nur über einen DNA-Test möglich. Den würde Isabel Keim auch erst einmal selbst bezahlen – "einfach aus Prinzip", weil sie der Diebstahl so sehr verärgert. "Ich kann einfach nicht begreifen, wie man auf so eine Idee kommt." Es ist nicht der erste Fall dieser Art in der Region. Erst Anfang Februar wurden zwei Therapieschafe in Nußloch gestohlen.

Wer im Tatzeitraum in Neudenau Verdächtiges beobachtet hat oder Angaben zum Verbleib der Tiere machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298.92000 zu melden.

