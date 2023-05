Neudenau. (dpa/lsw) Die Feuerwehr hat einen Biber in Neudenau (Landkreis Heilbronn) gemeinsam mit weiteren Helfern vor dem Ertrinken in einem Regenrückhaltebecken gerettet. Das Tier war am Donnerstag vermutlich durch ein Abwasserrohr von der Jagst in das Becken gelangt, wie die Feuerwehr mitteilte. Dort hatte der Biber demnach keine Chance sich auszuruhen und drohte zu ertrinken.

Mitarbeiter des Landratsamtes hatten demnach das Tier in Not entdeckt, als sie auf einer stillgelegten Erddeponie in der Nähe zu tun hatten. Zusammen mit Mitarbeitern des städtischen Bauhofs hätten sie bei der Rettung geholfen, so die Feuerwehr weiter. Das Rückhaltebecken wurde dafür ausgepumpt und der Biber mit einem Kescher gefangen. Anschließend kam er laut Feuerwehr in eine Transportbox und wurde in der Jagst wieder ausgesetzt.