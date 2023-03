Neudenau-Herbolzheim. (RNZ). Wie die Landkreis Heilbronn mitteilt, ist am kommenden Montag, 20. März, 19 Uhr der Bahnübergang in der Untergriesheimer Straße (L1096) in Neudenau-Herbolzheim gesperrt.

Grund hierfür sind Sanierungsarbeiten am Bahnübergang. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Freitag, 24. März, andauern. Die überörtliche Umleitung ist ausgeschildert.