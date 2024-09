Neckarzimmern. (cao) Drei Personen wurden bei einem Unfall in der Luttenbachtalstraße, Ecke Mosbacher Weg, in Neckarzimmern am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei rückten die Feuerwehren aus Neckarzimmern, Mosbach, Mosbach-Neckarelz sowie von der Bundeswehr aus Neckarzimmern mit insgesamt 31 Kräften aus, wie Einsatzleiter Michael Stuber im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung erklärte.

Die Erstmeldung, eine Person sei bei dem Unfall in einem Fahrzeug eingeklemmt worden, habe sich vor Ort glücklicherweise nicht bestätigt. "Alle Insassen konnten die Autos selbst verlassen", so Stuber. Während der Unfallaufnahme wurde die Luttenbachtalstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die drei Verletzten – zwei Frauen im Alter von 53 und 50 Jahren sowie eine 13-Jährige – wurden in eine Klinik gebracht.

Ursache des Unfalls war laut Polizei ein Vorfahrtsverstoß eines 78-Jährigen Mercedesfahrers. Als er mit seiner E-Klasse vom Mosbacher Weg in die Luttenbachtalstrßae abbiegen wollte, übersah er die 50-Jährige in ihrem Audi A1 und touchierte ihr Auto, das dadurch in den Gegenverkehr abgewiesen wurde und dann frontal mit einem Mercedes A-Klasse zusammenstieß. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 26.000 Euro.