Von Dorothea Damm

Neckarzimmern. "Wir freuen uns sehr, dass sich hier etwas verbessert", betonte Bürgermeister Christian Stuber in öffentlicher Runde des Gemeinderats in seinem Bericht über das aktuelle Geschehen in Neckarzimmern. Bezogen hat er sich damit auf die Absperrungen und Baufahrzeuge, die man zurzeit auf dem Radweg zwischen der Gemeinde und Neckarelz ausmachen