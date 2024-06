Eberbach. (zg) Die Netze BW GmbH saniert derzeit ihre aus den 1950er Jahren stammende 110-kV-Hochspannungsleitung zwischen den beiden Umspannwerken in Neckarzimmern und Eberbach. An den 91 Masten der Freileitung werden Stahlteile am Mastschaft und an den Traversen ausgetauscht. Ein kompletter Austausch der zum Teil über 40 Meter hohen Masten ist nicht notwendig.

Die Leitungstrasse