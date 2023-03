Gleich bei der Frage um das Alter der Anlage wird es zweigleisig. So stammt die älteste urkundliche ...

Als fesselnder Erzähler, der Andermann auch ist, versteht er es, die Bewohner der Burg wieder zum Leben zu erwecken. Denn tatsächlich steht hier nicht die Baugeschichte im Mittelpunkt der Darstellung. Obwohl der Leser, die Leserin, auch hierzu in dem reich bebilderten Burgenband vieles erfährt.

Burg Guttenberg: Zwischen schwerem Metall und feinen Märchen (plus Fotogalerie)

Für Andermann, zu dessen "Bestsellern" die Hohenloher Kreisbeschreibung zählt, ist die Guttenberg "die ultimative Burg". Einerseits war und ist er mit den Bewohnern geradezu freundschaftlich verbunden, andererseits ist der Quellenreichtum "enorm groß". Und Andermanns Motto lautet: "Wenn man die Quellen liest, braucht man nicht das, was in den Handbüchern steht." Gemäß dieser Prämisse gelingt dem Autor sein selbst gestecktes Ziel, "Personengeschichte und Strukturgeschichte miteinander zu verbinden". Herausgekommen ist aber kein trockener Lauf durch die Jahrhunderte.

Neckarmühlbach. Zeitenwende hin, Zeitenwende her. Dass im Bereich der Burgen die Uhren schon seit Jahrhunderten etwas anders ticken, belegt die jüngste Doppelveröffentlichung von Kurt Andermann, die sich mit der Burg "Guttenberg über dem Neckar" beschäftigt. Der zweite Band versammelt Beiträge der "Kraichtaler Kolloquien" von elf Experten und bietet Streiflichter auf die Geschichte der Ritteradelsfamilie von Gemmingen.

Etwas zur Vorgeschichte: Nachdem der Vater des jetzigen Burgherren Bernolph von Gemmingen 1999 gestorben war, wanderten 180 laufende Meter aus dem Burgarchiv ins Karlsruher Generallandesarchiv, wo sie aufbereitet wurden. "Archivare sind von Natur aus neugierig", erklärte Kurt Andermann anlässlich der öffentlichen Buchpräsentation (die RNZ berichtete).

Gleich bei der Frage um das Alter der Anlage wird es zweigleisig. So stammt die älteste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 1296, doch der Baubefund von Schildmauer und Bergfried weisen ins späte 12. Jahrhundert. Andermann belässt es nicht dabei, das Bau- und Raumprogramm Guttenbergs zu beschreiben, er sieht die Anlage im Ensemble mit der Ehrenberg, Minneburg, Stolzeneck und Reichenstein, die allesamt im Wimpfener Reichsforst lagen.

Auch den Namen untersuchte der Archivar: Er beziehe sich auf die "Tugend der guete", auf die Redlichkeit und Rechtschaffenheit. Stammtafeln, etwa der frühen Herren von Weinsberg, gehören ebenso zur Ausstattung wie Grundrisse, Bauzeichnungen, malerische historische Ansichten oder aktuelle Fotografien.

Den schnellsten Sprung in die Gegenwart schafft der aktuelle Burgherr, Bernolph von Gemmingen, indem er sagt: "Seit 1449 besitzt unsere Familie die Burg. Seitdem renovieren wir sie." Was im Lauf der Jahrhunderte sonst noch alles geschah, erfährt man in diesem lesenswerten Grundlagenwerk. Bis hin zum fließenden Wasser, das erst 1922 seinen Weg über Leitungen auf die Guttenberg hinauf fand.

Zehn Autoren und eine Autorin beleuchten im Band 13 der Kraichtaler Kolloquien die Geschichte der ritteradeligen Familie der von Gemmingen. Die aus dem Kraichgau stammenden Freiherren hatten zeitweise Besitztümer bis zum Ober- und Mittelrhein. Aus den Reihen der Familie gingen ein Erzbischof und Kurfürst von Mainz hervor, Bischöfe von Augsburg und Eichstätt sowie eine Fürstäbtissin von Lindau.

Juristen und hochrangige Militärs, die am Wiener Kaiserhof verkehrten, aber auch Schriftsteller, Aufklärer und Vertreter der Erweckungsbewegung sind in der Familie nachgewiesen. Jenseits der einzelnen Biografien wird dabei immer wieder die eine oder andere Zeitenwende gut ablesbar.

Info: Kurt Andermann, Guttenberg über dem Neckar, 484 Seiten, 134 Abbildungen, Hardcover, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, ISBN 978-3-7995-1548-1, 34 Euro; Kurt Andermann (Hg.), Gemmingen, Reihe Kraichtaler Kolloquien Band 13, 392 Seiten, 15 s/w Abbildungen, Hardcover, Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, ISBN 978-3-7995-9283-3, 34 Euro.