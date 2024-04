Neckargerach/Zwingenberg. (RNZ/rpk) Ab Montag wird erneuert: Im Auftrag des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe wird die schadhafte Fahrbahndecke der Bundesstraße B37 zwischen Zwingenberg und Neckargerach saniert, am 22. April laufen die Maßnahmen an. "Die Arbeiten sind erforderlich, da aufgrund von Alterung und Verkehrsbelastung Fahrbahnschäden in Form von Rissen und Ausbrüchen entstanden sind", erklärt das RP in einer Pressemitteilung. Mit der Erneuerung der Fahrbahn werde zum einen die Verkehrssicherheit verbessert, zum anderen könne man so weitere Schäden am Straßenoberbau verhindern. Bis Mitte Juni soll die Runderneuerung abgeschlossen sein.

Der zu sanierende Fahrbahnabschnitt ist etwa 4,7 Kilometer lang und beinhaltet die gesamte Ortsdurchfahrt von Zwingenberg sowie die freie Strecke zwischen Zwingenberg und Neckargerach. Erneuert wird die Fahrbahn bis kurz vor dem Knotenpunkt B37/L633 bei Neckargerach.

Zunächst soll auf der gesamten Strecke die vorhandene Asphaltdeckschicht abgefräst werden, skizziert das RP die Vorgehensweise. Je nach Schadensbild müssten dann auch die darunterliegenden Asphaltschichten erneuert werden. Anschließend werde auf dem kompletten Streckenzug eine neue Asphaltdeckschicht hergestellt – was einer Gesamtfläche von rund 52.000 Quadratmetern an neuer Asphaltbefestigung entspreche.

Aufgrund des Schienenersatzverkehrs bis zum 26. April werden, so die Mitteilung des Regierungspräsidiums weiter, ab 22. April zunächst die beiden Parkplätze entlang der B37 zwischen Zwingenberg und Neckargerach vorbereitet und saniert. Ab 29. April wolle man dann die Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn selbst aufnehmen.

Diese werden in drei großen Bauabschnitten nacheinander absolviert. Die jeweiligen Bauabschnitte sind nochmals in zwei Bauphasen unterteilt, "um die Verkehrseinschränkungen so gering wie möglich zu halten". Die Maßnahme wird unter halbseitiger Sperrung der B37 umgesetzt, die Fahrtrichtung nach Mosbach bleibt offen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Eberbach und Heidelberg wird ab dem Mosbacher Kreuz über die B292 in Richtung Sinsheim und die B45 nach Neckargemünd umgeleitet. "Der ÖPNV durch Busse wird über die gesamte Bauzeit aufrechterhalten", ergänzt das RP.

Die einzelnen Phasen im Überblick:

> Bauabschnitt 1: Ortsdurchfahrt (OD) Zwingenberg – Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt in der Ortsdurchfahrt Zwingenberg starten am 29. April. Der Bauabschnitt 1 beginnt von Lindach kommend kurz nach der Einmündung B37 / Alte Dorfstraße und endet kurz vor der Einmündung B37 / Im Kohlstatterfeld. Die beiden Fahrspuren in Richtung Eberbach und in Richtung Mosbach werden getrennt und nacheinander auf gesamter Länge erneuert. Die Zufahrt der angrenzenden Anwohner wird gewährleistet. Lediglich am Tag des Asphalteinbaus werden einzelne Zufahrten für kurze Zeit abwechselnd gesperrt werden. Aus Mosbach kommend bleibt die B37 bis zur Kreuzung Im Kohlstatterfeld in Zwingenberg befahrbar. Die Arbeiten in Bauabschnitt 1 werden circa zwei Wochen andauern.

> Bauabschnitt 2: Freie Strecke zwischen Zwingenberg und Neckargerach – Im Anschluss wird mit der Sanierung des Bauabschnitts 2 begonnen. "Ein genaues Datum kann hierzu noch nicht genannt werden, da die Dauer der Baumaßnahmen in Bauabschnitt 1 sowohl von der Witterung als auch vom konkreten Schadensbild abhängig ist, das sich nach dem Abfräsen der Asphaltdeckschicht zeigen wird", erklärt das Regierungspräsidium. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt circa zwei Wochen. Der Bauabschnitt 2 betrifft vorwiegend die freie Strecke der Bundesstraße zwischen Zwingenberg und Neckargerach. Die Straße wird von der Einmündung B37 / Im Kohlstatterfeld bis kurz vor der Kreuzung B37/Hauptstraße in Neckargerach erneuert. Die Fahrtrichtung Mosbach bleibt offen. Der Verkehr in Fahrtrichtung Eberbach und Heidelberg wird bereits ab dem Mosbacher Kreuz umgeleitet.

> Bauabschnitt 3: "Ortsumfahrung" Neckargerach – Innerhalb des dritten Bauabschnitts wird die B37 von der Einmündung Hauptstraße in Neckargerach bis zum Bauende bei der Einmündung der L633, kurz vor der Minneburgbrücke erneuert. Die Umleitung ist dieselbe, wie in Bauabschnitt 2. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt circa zwei Wochen.

"Die Gesamtmaßnahme kann voraussichtlich bis Mitte Juni 2024 abgeschlossen werden", lässt das Regierungspräsidium Karlsruhe in Hinblick auf den zeitlichen Rahmen wissen. Die Kosten sind mit rund 1,2 Millionen Euro veranschlagt und werden vom Bund getragen.