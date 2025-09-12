Freitag, 12. September 2025

zurück
Plus Neckargerach

Lebendige Ortsmitte mit Betreutem Wohnen und Café soll entstehen

Drei Schritte zum großen Wurf. Eine Verkehrsberuhigung soll dabei helfen.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 54 Sekunden
So könnte das Betreute Wohnen in der Neckargeracher Ortsmitte aussehen. Das aus dieser Ansicht rechte Gebäude ist etwas nach hinten geneigt, um das Rathaus nicht zu verdecken. Grafik: Thomas Fabrinsky Architekten (Karlsruhe) & stuchlik3d (Pfinztal)

Von Sebastian Schuch

Neckargerach. Es ist ein hehres Ziel, das viele Gemeinden und Städte verfolgen: eine attraktive Ortsmitte. Insofern ist es nicht außergewöhnlich, dass auch Neckargerach dieses Vorhaben anstrebt.

Nachdem einige private Vorhaben in diese Richtung umgesetzt und die Gemeinde mit Minneburgplatz und Inselpark ihren ersten Anteil dazu geleistet hat,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Schuch Sebastian
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.