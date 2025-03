Neckargerach. (ub) Aus der Neckargeracher Minneburghalle grüßten noch die aufgeblasenen Hollywood-Buchstaben, die das Kampagnen-Motto 2025 "Die besten Filme aller Zeiten" verkörperten. Filmreif nach zwei ausverkauften Prunksitzungen in selbiger Halle war aber auch, was sich am Faschingssonntag ein Stück weiter unten am Gickelfelsen und draußen zutrug.

Angeführt wurde der Gaudi-Wurm von den Binemer Schnoogebadscher und ihrer lautstarken Guggemusik. Ihnen folgten mit der Kleinen und der Mini-Garde die jüngsten Pflänzchen des Neckargeracher Carnevals Verein (NCV). Letztere hatten ihr Debüt zwei Wochen zuvor bei der ersten Prunksitzung gegeben; Ihre Freude am tänzelnden Narrentreiben war ihnen erneut anzusehen, ebenso wie ihren Müttern.

Die "Mini-Mamas" hatten die Schirmherrschaft über den Nachwuchs als dekorative Lampen übernommen. Mittlere und große Garde waren in ihren schmucken Uniformen dabei, ein Teil von ihnen auf dem großen NCV-Wagen. Noch eine Eltern-Formation machte auf sich aufmerksam: Moms und ein Daddy Cool der "Fanta-Brüller" machten mit Lockenperücke und Schlaghosen auf 1970er-Jahre.

Die an Formationen reiche NCV-Familie schickte außerdem ihre Prinzenpaare, den Elferrat und die Jacky-Dancer ins wogende Karnevalsmeer. Darüber hinaus ließ man sich verstärken von Fasnachtsvolk aus den benachbarten Dörfern: Binau, Zwingenberg und – ganz neu – vom Lauerskreuz. Denn als selbst ernannter Ehrenvorsitzender lebte Pascal vom (nicht existierenden) FV Lauerskreuz seine persönliche Fasnachtsbegeisterung aus, war sogar mit eigenem Schiff angerückt.

Apropos Verstärkung: Die Reichenbucher Straße hinab ging’s durch die Unterführung. Die wirkte als Verstärker für die ohnehin lauten Töne, die Guggemusiker oder Traktoren von sich gaben.

In der Dorfmitte ballte sich das bunte Treiben. Das gut gelaunte Gericher Narrenvolk säumte die Straßen. Mit dem Umzug aber schließt der NCV seine Kampagne 2025 noch nicht ab. Am heutigen Faschingsdienstag wird um 14.11 Uhr Kinderfasching gefeiert, und um 18 Uhr lässt die Neckargeracher Jugendfeuerwehr am Neckarlauer um 18 Uhr das Faschingsfeuer leuchten. Auf dass es beim Nachwuchs, auf den man so stolz ist, weiterhin Nachschub gibt …