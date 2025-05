Neckargerach. (jbl) Zwei Jubiläen, ein großes Miteinander und der Blick nach vorn standen bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des evangelischen Kindergartens Neckargerach und zum 30. Jubiläum des Bonhoeffer-Gemeindehauses am Sonntag im Mittelpunkt. Startpunkt der Feierlichkeiten war ein bewegender Festgottesdienst in der evangelischen Kirche in Neckargerach.

"Tut mir auf die schöne