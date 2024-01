Von Ulla Brinkmann

Neckargerach. Haben die Verantwortlichen des Neckargeracher Carnevals Vereins (NCV) wirklich daran gezweifelt, dass zur ersten Prunksitzung ihres Vereins die Minneburghalle nicht voll sein würde? Dann hätte die Wette, die Präsident Michael "Worschdmichel" Sigmund eingegangen ist, die Sitzung den Höhepunkt gekostet.

Der Auftritt des Obernarren – und damit ist nicht seine Rolle als Conférencier der Sitzung gemeint, durch die er mit ebenso viel Schlagfertigkeit wie Anerkennung für alles von ihm Angesagte führte – war der in der Uniform einer Gardetänzerin, rot-weiß mit Federhut, Zöpfen und Ballerinas an den Füßen. "Wer je gedacht hat, Gardetanz sei nur Rumgehupfe", keuchte Sigmund am Ende seines ersten Tanzdurchgangs, "der soll’s machen".

Wie mühsam der Weg zum Auftritt gewesen war, zeigten Video-Einspielungen mit Trainerin Tina Göbel. Lautstarken "Zugabe"-Rufen musste Worschdmichel sich beugen, beugte die Knie und drehte eine zweite Runde, eingereiht in die große Garde des NVC. Dererlei Engagement dürfte nicht nur die Besucherzahlen (und natürlich das Vergnügen am Dabeisein) gesteigert haben. Von dererlei Engagement ist das Wirken des Carnevals Vereins geprägt – nicht nur am Prunkabend.

Der Lohn der fast das ganze Jahr über übenden Gruppen zeigte sich in allen Auftritten von den jüngsten bis zu den gereifteren Mitgliedern. Die zahlenmäßig große "Kleine Garde" hatte als quirlige Cowgirl- und Cowboy-Truppe den Anfang gemacht, die "Mittlere Garde" präsentierte sich mit klassischem Garde- und galaktisch anmutendem Showtanz der "NVCnauten". Die Nachwuchsarbeit trägt hier Früchte, die vielfach von Generation zu Generation weitergegeben werden. Unter anderem an den Namen aller Akteurinnen und Akteure, die genannt und projiziert wurden, ließ sich das ablesen.

Wo es eine kleine und eine mittlere Garde gibt, ist auch eine große. In blau-weißen Uniformen hakten sie zuerst das "Präsi-Mariechen" unter, um dann zu zeigen, wozu das intensive Training auch noch führen kann. Die Synchronität ihrer Darbietung beeindruckte nicht nur Gasttänzer Michael Sigmund und zündete eine der vielen vierstufigen "Raketen".

Ein wenig Zeit zum Zünden brauchten mitunter die Witzchen, die das Zwingenberger Duo "Dick und Durstig" in der Bütt zum Besten gab. Christian Engler und Jonas Klingele sind seit Jahren Bestandteil der Gericher Prunksitzung, doch sie merkten selbst, dass ihre Witze Teebeuteln zu gleichen schienen: "Die muss man ziehen lassen."

Was sich Bürgermeister Norman Link als roter Teufel auf den Worschdmichel zusammenreimte, fand im ausgelassenen Publikum großen Anklang, empfahl er dem gelernten Metzgermeister und dann auf Wasserbau Umgestiegenen, die Karnickelzucht nicht zu vernachlässigen. Die beiden kennen einander (u. a. aus dem Gemeinderat) gut genug, dass solche Auslassungen über erstaunliche Berufswechsel nicht falsch verstanden werden.

Die Bütt wurde ein weiteres Mal erklommen von Sybille Seufert, ihres Zeichens "e Hockegelosseni" des "FV Freibier Sulzbach". Nach eigenem Bekunden habe sie vor der Minneburghalle zweieinhalb Stunden auf ihr Date gewartet. Ob es an den an ihrem Körper nicht vorhandenen Tattoos gelegen haben könnte? "Wirsing, äh, Piercing" kommt ihr jedenfalls ihr nicht in Nase und Lippen, denn: "Ich gefall’ mir auch so."

Die Sache mit der Kleintierzucht hatte sich auch das kleine Prinzenpaar Lenia-Marie und Friedrich gemerkt und auf Sigmunds Doppelrolle bei der Prunksitzung hingewiesen: "Er wird uns erfreu’n als Tanzmariechen, muss zweimal ran, das arme Kaninchen." Dass die Suche nach einem großen Prinzen an der Seite von Prinzessin Josy mit Moritz doch noch ein gutes Ende nahm, passte so recht zum märchenhaften Auftritt der beiden.

"Aus einem anderen Land" wie Prinz Moritz begrüßte man als Gäste außerdem die Binemer Schnoogebadscher und ihre krachende Guggemusik, die Showtanzgruppe des FC Asbach, die vortanzte, was Social Media nicht kann: "Eins kann mir keiner nehmen, das ist die große Lust am echten Leben." Tanzende Männer sollte es an diesem Abend noch ein weiteres Mal geben. Elf "Jacky-Dancers" kamen als coole Testpiloten-Staffel daher, und wie es sich für ein Männerballett gehört, fiel zumindest ein Teil der Hüllen unter dem Kreischen und Applaus des Publikums. Ehrlich bekannte einer der Jacky-Dancer: "Wir können uns besser ausziehen als tanzen."

Die, die es können – die große NCV-Garde – hatte das letzte Showtanz-Wort mit einer dynamischen Barbie-Darbietung, bevor der Elferrat zum Finale lud. Was danach noch kommen durfte – Mitternacht war längst vorüber –, das hatte das kleine Prinzenpaar schon ganz zu Beginn gewusst. "In die Bar dürfen wir nicht laufen, dort müsst ihr ohne uns …" "… saufen", glaubte das Publikum grölend zu wissen. Stimmte nicht, Lenia-Marie und Friedrich vollendeten jugendfrei: "… feiern!"