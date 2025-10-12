Sonntag, 12. Oktober 2025

Marienkirche Neckarelz wurde vor 70 Jahren geweiht

Seit dem am 15. Oktober 1955 ein Zeichen der Verbindung. Das wird am 19. Oktober mit einem Fest gefeiert.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Damals wie heute steht die Marienkirche für Verbindendes. Foto: zg

Neckarelz/Diedesheim. (pm) Die Marienkirche in Neckarelz ist nicht nur Namensgeberin der neuen Großpfarrei Mosbach-Neckarelz, sondern wird 70 Jahre alt. Für die (noch bestehende) Kirchengemeinde Mose ein Grund, zurückzublicken und zu feiern.

Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte man in Neckarelz einen Kirchenneubau vorgesehen. Das Tempelhaus war zu klein, um alle Gottesdienstbesucher

