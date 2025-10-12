Neckarelz/Diedesheim. (pm) Die Marienkirche in Neckarelz ist nicht nur Namensgeberin der neuen Großpfarrei Mosbach-Neckarelz, sondern wird 70 Jahre alt. Für die (noch bestehende) Kirchengemeinde Mose ein Grund, zurückzublicken und zu feiern.

Bereits nach dem Ersten Weltkrieg hatte man in Neckarelz einen Kirchenneubau vorgesehen. Das Tempelhaus war zu klein, um alle Gottesdienstbesucher