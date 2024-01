Neckarelz. (cao) In Mosbachs Kernstadt gibt es sie schon wirklich lange. Vor mehr als 25 Jahren wurden die Teilautos von Stadtmobil Rhein-Neckar dort etabliert. Heute muss man kaum jemandem mehr erklären, was es mit dem Begriff "Carsharing" auf sich hat, und welche umweltschützenden Aspekte mit der geteilten Nutzung eines Autos einhergehen.

In den vergangenen fünf Jahren habe sich die Anzahl der Nutzer in Mosbach verdoppelt, verkündete Stadtmobil im Sommer. Mit einem neuen vollelektrischen Renault Zoe am Bahnhof Neckarelz wurde das Angebot in der Großen Kreisstadt nun erweitert.

Wer weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fährt, für den oder die lohne sich das Angebot allemal, lautet die Botschaft von Stadtmobil. "Carsharing ist ein wichtiger Bestandteil der Verkehrswende", betonte auch Oberbürgermeister Julian Stipp bei der kleinen offiziellen Einweihung der neuen Teilauto-Station auf der unteren Ebene im Parkhaus am Neckarelzer Bahnhof.

"Nicht nur die unmittelbaren Anlieger profitieren von dem neuen Angebot", so Stipp, "auch Kunden, die mit der Bahn anreisen, finden mit dem E-Auto am Bahnhof ein Verkehrsmittel, mit dem sie ihre Fahrt fortsetzen können." Durch die stärkere Vernetzung von Zug, Bus, Auto und Fahrrad erreiche man Intermodularität, freute sich der Rathauschef. "Der Bahnhof Neckarelz wird zum Mobility Hub."

Klaus Kühnel, Pionier in Sachen Carsharing bei der Stadt Mosbach, erklärte die Nutzung: "Dafür ist es erforderlich, Mitglied bei Stadtmobil Rhein-Neckar zu sein." Die Buchung erfolge online via PC oder App. "Geöffnet werden die Autos dann mit einer Chipkarte, die man an die Windschutzscheibe hält. Der Schlüssel liegt dann im Inneren." Einmal registriert, sei die Nutzung von Stadtmobil- und Partner-Fahrzeugen in mehr als 400 Städten möglich.

Um die neue Carsharing-Station zu ermöglichen, übernahm die Stadt Mosbach die Kosten der Ladesäule und vereinbarte mit Stadtmobil Rhein-Neckar eine "Ankermiete", so Julian Stipp. "Während die beiden Fahrzeuge in der Bleichstraße seit 25 Jahren etabliert sind, muss der Standort in Neckarelz zunächst einmal bekannt werden. Das dauert erfahrungsgemäß etwas, daher engagiert sich die Stadt Mosbach finanziell in der Anfangszeit", machte der Oberbürgermeister deutlich. "Und das ist es uns auch wert."