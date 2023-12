Neckarelz. (zg) Am heutigen Dienstag feiern Waltraud und Horst Schulze eiserne Hochzeit und damit 65 gemeinsame Ehejahre. Als gläubige Christen sehen sie sich auf ihrem gemeinsamen Lebensweg durch schöne und schwierige Zeiten von der Gnade und Liebe Gottes begleitet.

Horst Schulze berichtet, dass er 1958 seine Heimatstadt Freiberg in Sachsen mit dem Ziel verließ, sich in Frankreich der Fremdenlegion anzuschließen. Auf dem Weg dorthin lernte er in Ludwigsburg seine Frau Waltraud kennen, die nach der Flucht aus Fischhausen in Ostpreußen dort eine neue Heimat gefunden hatte.

Ostern 1958 verlobte sich das Paar und heiratete am 19. Dezember 1958 in Ludwigsburg. Aus der Ehe gingen ein Sohn und eine Tochter hervor. Die Jubilare haben 14 Enkel und inzwischen 20 Urenkel.

Seit 1967 leben die Eheleute in Mosbach und fühlen sich in der Stadt und ihrer Nachbarschaft sehr wohl. Ihre geistliche Heimat haben sie in der örtlichen Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) gefunden.

Waltraud Schulze lebte ihren Glauben an Gott bereits, als sie sich kennenlernten. Horst Schulze habe sich 1969 für den Glauben an Jesus Christus entschieden und diesen Schritt nie bereut. Für Waltraud und Horst Schulze ist der Glaube an Jesus Christus das Fundament, das sie durch viele Jahrzehnte getragen hat und sie gesund, fröhlich und zuversichtlich ihr 65. Hochzeitstag feiern lässt.