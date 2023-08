Von Ursula Brinkmann

Neckarelz. Nobody’s perfect – niemand ist perfekt. Was Sven Zöllner gleichermaßen bewegt und antreibt, liegt auch seinem neuesten Vorhaben zugrunde: Kindern mit Einschränkungen oder lebensverkürzenden Erkrankungen eine Freude zu machen. Aufsehen erregte er damit im Advent 2022, als er mit einer Kutsche auf den Mosbacher Marktplatz vorfuhr und Geschenke verteilte. Einfach so.

Nun fällt diese Benefiz-Idee etliche Nummern größer aus und ist längst nicht Zöllners alleinige Sache. Am Samstag, 16. September, soll im Burggraben Neckarelz ein großes Fest steigen. Bei dem achtstündigen Programm dürften sich insbesondere Familien angesprochen fühlen – nicht nur solche mit Kindern mit Beeinträchtigungen.

Es wurde (quasi im Handumdrehen) ein Verein gegründet, dessen Name Programm ist: Nobody’s Perfect. Aber längst hat der gemeinnützige Verein mehr im Blick: Sven Zöllner als Gründer und Vorsitzender will "Kinder und Zusammenhalt stärken, gleichberechtigt Teilhabe von Behinderten und Nichtbehinderten am gesellschaftlichen Leben fördern und Menschen in der Region zusammenbringen". Diese Sätze stehen auch in der Vereinssatzung.

In kurzer Zeit waren Mitstreiterinnen und Mitstreiter gefunden, nun traf man sich zur Mitgliederversammlung in der Alten Posthalterei in Neckarelz, um den aktuellen Stand der Planungen für die Benefizveranstaltung zu besprechen.

"Das Programm steht", verkündete Zöllner. Mittlerweile, hatten er sowie die beiden Vorstandsfrauen Nadine Reiser-Covran und Silvia Roos zuvor im Gespräch mit der RNZ berichtet, habe das Vorhaben solche Dimensionen angenommen, dass gar nicht allen Auftrittswünschen entsprochen werden könne. Auf der Bühne am Tempelhaus ist der Tag, der um elf Uhr beginnt, gespickt und durchgetaktet mit Programmpunkten: Musik, Tanz, Präventionstraining, Zauberkunst, Auftritte verschiedener Bands und Chöre. Alle ohne Gage.

Auch das, was wo im Burggraben stehen wird, hat Zöllner schon in einen Plan gezeichnet: Spielstraße, Hüpfburg, Wünschewagen, Waldmobil, Fotobox und Spray-Art verstehen sich als Mitmachaktionen für Kinder, die übers ganze Gelände verteilt sein werden, wie auch diverse Essens- und Getränke-, Kaffee- und Kuchen-Stationen.

So zahlreich die Zusagen für die Auftritte sind, so üppig und attraktiv gefüllt sind die "Geschenkesäcke" schon jetzt. Mit einer Tombola sollen sie ihre neuen Besitzer finden. Dass Reiser, Roos und Zöllner sowie andere Vereinsaktive auf so große Spendenbereitschaft für Gutschein-, Sach- und Geldspenden stießen, freut sie sehr.

Als Hauptsponsoren wurden der Neckarelzer Malerbetrieb Günter Kressner, die Raiffeisenbank Elztal und der Neckarzimmerner Ofenbauer Reiser gefunden. Ein solches Fest braucht schließlich eine gewisse Ausstattung wie etwa Licht- und Tontechnik, die bezahlt werden muss.

Sven Zöllner hat mit seiner einnehmend-überzeugenden Art die Mitstreiter und Mitstreiterinnen gefunden, die es braucht, um ein derartiges Projekt auf die Beine zu stellen. "Er hat uns gezwungen", sagte einer augenzwinkernd bei der Vereinsversammlung. Nadine Reiser-Covran fand Zöllners Engagement von Anfang an "mega". Für die Aglasterhausenerin stand schnell fest: "Da mach’ ich mit." Schriftführerin Silvia Roos aus Neunkirchen brauchte auch nicht lange überredet werden, zumal sie sich als gebürtige Neckarelzerin dem Dorf verbunden fühlt.

Andere bringen sich mit dem ein, was sie können oder haben. Werbeprofi Roland Luft etwa wird Flyer und Plakate gestalten. Leo Ehrenberger vom Weingut Burg Hornberg mischt Cocktails und Sommerdrinks. Auch der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim ist eingebunden und war bei der Mitgliederversammlung in Person von Paul Bley dabei.

Und weil es so märchenhaft klingt, was aus der Idee und dem Wunsch Einzelner geworden ist, hat Sven Zöllner sich eine märchenhafte Geschichte ausgedacht, die davon erzählt, wie alles angefangen hat, wie es sich entwickelte und was daraus noch werden soll. Es ist überschrieben: "Von zweien, die auszogen, um Kindern ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern."

Anders aber als im Märchen ist bei Sven Zöllner und "seinem" Verein alles real. Damit Realität wird, was man mit dem Benefiztag und mit dem Verein erreichen will: "Wir werden zeigen, dass Menschen ungeachtet von Behinderung, Armut oder Nationalität gemeinsam Spaß haben können."