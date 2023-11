Ablass gab’s auch für die Genügsamkeitsguerillas nicht

Von Peter Lahr

Neckarelz. "‚Mann oh Man(n) – eine Reise in die Männerwelt‘, damit fing alles an. Im November 1996 fand hier das erste Kabarett mit Otmar Traber statt. Es war ein voller Erfolg", erinnerte sich Organisator Ludwig Jost am Samstagabend im ausverkauften Ökumenischen Zentrum an den Auftakt der Reihe. Mindestens zum dritten Mal trat der Altmeister auf Einladung