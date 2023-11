> Adventsmarkt, Hainstadt: Der Adventsmarkt der Lebenshilfe in der Mehrzweckhalle Hainstadt bietet am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr ein vielfältiges Angebot an Advents- und Weihnachtsartikeln aus Holz, Metall, Beton, Stoff, Wolle, Papier, Glas, beleuchtete Objekte, eine Auswahl an Adventsfloristik sowie Köstlichkeiten von "LeckerSchmecker". Auch das Advents-Café, das sich im Lebenshilfe-Zentrum befindet, lädt die Besucher zu einer Stärkung ein.

> Eisenbahnausstellung, Walldürn: Zum Tag der offenen Tür laden die Modellbahnfreunde am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr in ihre Clubräume im Bauhof der Stadt ein. Fünf teils neue Anlagen stehen zum Mitspielen oder nur zum Anschauen bereit. Zu sehen gibt es die beiden H0-Anlagen, einige 0e-Module zum Selbstspielen und den Baufortschritt der N-Anlage.

> Weihnachtsmarkt, Zimmern: Der 3. "MaLiNo" Advents- und Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Verkaufsständen findet am Samstag von 11 bis 19 Uhr in der Brückenstraße in Zimmern statt. So wird an 23 Marktständen ein vielfältiges Sortiment mit einer Vielzahl von Produkten angeboten. Auf dem Programm stehen außerdem weihnachtliche Familienfotoshootings, Ponyreiten, Bastelaktionen sowie verschiedene Vorführungen.

> "Help! & Amax", Walldürn: Eine Party mit dem DJ-Duo "Amax" gibt es am Samstag von 20 bis 2 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof". Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Hospiz-Fördervereins, der gleichzeitig mit dem "Help! Sommermärchen-Team" als Veranstalter fungiert, wird dieses Tanz-Event angeboten, dessen Erlös dem Odenwald-Hospiz zugute kommt.

> Käthchen Weihnachtsmarkt, Heilbronn: Plätzchenduft, Punsch und Glühwein verspricht der Heilbronner Weihnachtsmarkt. 70 Stände bieten Weihnachtsgeschenke, Hübsches, Nützliches und natürlich allerlei weihnachtliche Leckereien sowie ein abwechslungsreiches Programm auf der Marktplatz-Bühne. Und auch Schlittschuhlaufen ist auf der Käthchen-Kunsteisbahn auf dem Kiliansplatz möglich. Geöffnet ist bis 22. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr. Ausnahme: am 26. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen (Totensonntag), am 4. Dezember schließt der Markt um 19 Uhr (Gedenktag zum Angriff auf Heilbronn).

> Weitere Weihnachtsmärkte in der Region: Der "Winterzauber" im Hofladen Berres in Gerolzahn findet bis Samstag täglich von 8 bis 18 Uhr statt. Kreative Aussteller freuen sich auf Besucher. Ein winterliches Nudel-Buffet gibt es täglich von 12 bis 14 Uhr. Am Freitag ab 15.30 Uhr lädt die Kindertagesstätte "Regenbogen" zum "Winterzauber unterm Regenbogen" in den Asternweg 2 in Buchen ein. Es gibt Verkaufsstände, Kinderschminken, und es wird Stockbrot gebacken. Außerdem treten die "Happytones", der Singkreis Hainstadt und die Kindergartenkinder auf. Zahlreiche Stände, Live-Musik, Kinderprogramm und Leckereien bietet der Pflegedienst "Hand in Hand" am Samstag von 14 bis 18 Uhr bei seinem Weihnachtsmarkt im "Haus Agnes" (Mühlweg 19) in Hardheim. Der "Bahnhof 1910" in Hardheim öffnet am Samstag von 15 bis 18 Uhr seinen Laden und das Café für einen Weihnachtsbummel. Angeboten werden Dekorationen, nicht nur für Weihnachten, handgemachte Keramik und andere Geschenkideen. Der Erlebnisbauernhof Weismann bei Hornbach bietet seinen "Weihnachtszauber" am Samstag ab 15.30 Uhr an. Es gibt Flammkuchen und Pizza aus dem Holzofen, Fleckvieh-Burger, Leckeres vom Grill sowie Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Am Dorfbrunnen in Waldhausen veranstaltet der Heimatverein am Samstag ab 16 Uhr einen Wintermarkt. Es warten Verkaufsstände und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Kurzzeitpflege "Haus Franziskus" in Heidersbach veranstaltet am Sonntag von 13 bis 16 Uhr eine Winterfeier unter dem Motto "Winterzauber". Diese Veranstaltung ist gleichzeitig ein Tag der offenen Tür. Das Programm beinhaltet stündliche Führungen durch die Einrichtung, Verkaufsstände aus nah und fern, musikalische Unterhaltung, Besuch des Maskottchens "Franzi", Kinderschminken und Verköstigung. Parkmöglichkeiten gibt es am Sportplatz.