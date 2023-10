> Bockbierfest, Bretzingen: Das kleine Oktoberfest im Erftal startet wieder durch. Die Party beginnt am Freitag mit den "Frankenräubern", die mit über 20 verschiedenen Instrumenten, mehrstimmigem Gesang und ihren humoristischen Einlagen das Publikum begeistern. Der Bieranstich findet am Samstag um 16.30 Uhr statt, am Abend folgen die "Troglauer" mit "Heavy Volxmusik". Elemente der Volksmusik werden mit modernen und klassischen Rock-Songs vermischt.Traditionell wird die Party mit DJ "Crazy" noch etwas verlängert. Der Festsonntag startet mit dem Frühschoppen und musikalischer Begleitung. Montags stehen der Mittagstisch für die Betriebe, der Altennachmittag und Kindernachmittag an, bevor das 45. Bockbierfest musikalisch ausklingt.

> Aktivsonntag, Buchen: Am Sonntag findet in der Buchener Innenstadt mit dem Aktivsonntag die verbesserte Version des Autosonntags statt. Neben ortsansässigen Autohändlern mit den neuesten Modellen werden unter dem Motto "Aktiv sein, aktiv bleiben" auch Fahrräder und E-Bikes sowie Hilfsmittel und Fahrzeuge vorgestellt, die die Mobilität im Alter verbessern. Ein Highlight mit großem Spaßfaktor wird das Bobbycar-Rennen sein, das um 14 Uhr vor den Räumen der BGV in der Vorstadtstraße startet. Auch die Buchener Fachgeschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum gemütlichen Bummeln und entspannten Einkaufen ein.

> Borkemer Herbst, Osterburken: "Herbstlich genießen bei Wein und Musik" lautet das Motto, wenn am Sonntag der "Borkemer Herbst" stattfindet. Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Auf die Besucher wartet ein abwechslungsreiches und vielfältiges Programm, das von Live-Musik, Ponyreiten und einer Oldtimer-Schlepper-Ausstellung alles bietet. Und auch Kulinarisches sowie zahlreiche Selbstvermarkter und ein Familien-Basar von 14 bis 16 Uhr in der Baulandhalle werden geboten.

> Kurpfälzer Erntefest und Kürbismarkt, Mosbach: Von A wie Apfel bis Z wie Zucchini – am Wochenende stehen die Zeichen in Mosbach ganz auf Erntedank, dem Herbst und seinen prachtvollen Farben. In der gesamten Innenstadt laden an beiden Tagen das Kurpfälzer Erntefest und der Kürbismarkt zum Bummeln und Verweilen ein. Neben Kürbissen in allen Variationen, Kinder- und Mitmachaktionen, traditionellem Handwerk und einer Vielfalt an köstlichen Gaumenfreuden erwarten die Besucher zahlreiche Verkaufsstände mit Floristik, Keramik, Genähtem, Dekorationsideen sowie allerlei herbstlichen Produkten. Die Marktzeiten am Samstag sind von 9 bis 16 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Gleichzeitig findet ein verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr statt.

> Jazz & Einkauf, Heilbronn: Jazz in der City gibt es am Sonntag, wenn Künstler die Innenstadt in eine Musikhochburg verwandeln und die Besucher in Festivallaune versetzen. Musik aus allen Stilrichtungen wie hochkarätigen Pop, Jazz, Swing und Soulmusik gibt es von 13 bis 18 Uhr auf mehreren Bühnen. Auch die Geschäfte in der City sowie die Möbelmeile in Böckingen, Möbel Rieger und Pflanzen-Kölle in Neckargartach öffnen von 13 bis 18 Uhr und halten besondere Aktionen bereit.

> Drachenfest, Waldbrunn: Das beliebte Odenwälder Drachenfest findet am Sonntag von 13 bis 17 Uhr auf dem Segelfluggelände in Waldbrunn-Mülben statt. Das Fluggelände bietet dank der exponierten Lage hervorragende Windverhältnisse und ist somit fürs Drachensteigen bestens geeignet. Bei schönem Wetter kann man zudem die grandiose Fernsicht vom höchsten Flugplatz im Odenwald genießen. Hunderte Besucher finden sich alljährlich auf dem an diesem Tag für Flugzeuge gesperrten Flugplatz ein, um dort Drachen in allen Größen und Farben steigen zu lassen. Außerdem werden die schönsten von Kindern bis 14 Jahren selbst gebastelten Flugdrachen prämiert.