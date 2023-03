Sich einbringen mit großer Leidenschaft, das tun in Mörtelstein Julia Schmitt und ihre Mitsängerin Tamara Müller. Seit man sich von der Chorleiterin getrennt hat, "dirigiert" Tamara Müller den rund 15-köpfigen, gemischten Chor so gut sie kann. Unter Kendra Diemer war sie bereits Vize-Dirigentin – ohne kirchenmusikalische Ausbildung. "So halten wir die Singstunde am Laufen."

Zerfallserscheinungen kirchlicher, aber auch weltlicher Chöre lassen sich in den Mosbacher Ausgaben der RNZ des letzten halben Jahres nachlesen – nicht selten ausgerechnet im Zusammenhang mit der Berichterstattung über deren oft langjähriges Bestehen. So löste sich der katholische Kirchenchor Obrigheim nach 132 Jahren auf, dem in Heidersbach erging es nicht anders nach 93 Jahren des Bestehens.

Beide Seiten der Chormusik spiegelten sich in Berichten dieser Zeitung aus der jüngeren Vergangenheit – manchmal sogar in ein und demselben Text. Auch zu finden: die Suche nach Chorleiterinnen oder Chorleitern im Kirchengemeindeblatt, über die RNZ, über Ebay-Kleinanzeigen.

Die Chorverbände und Kirchen in Deutschland zählten 2019/20 rund 54.000 in ihren Reihen organisierte Chöre mit etwa zwei Millionen Mitgliedern. Rund 60 Prozent der Chöre sind in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden angesiedelt. Unter den insgesamt rund 33.000 vokalen Ensembles der beiden christlichen Kirchen mit rund 680.000 aktiven Mitgliedern befanden sich 13.000 katholische und knapp 20.000 evangelische Kirchenchöre. Während es im kirchlichen Raum ein deutliches Übergewicht an vokalen Aktivitäten gibt, ist in den Mitgliederzahlen der weltlichen Verbände ein leichtes Übergewicht zugunsten der Instrumentalmusik zu erkennen. (ub)

Einige Zahlen und Aussagen des Deutschen Musikinformationszentrums, die im März 2021 veröffentlicht wurden, mögen helfen, das hiesige und in diesem Artikel auszughaft dargestellte Amateurmusizieren einzuordnen: Laut der bevölkerungsrepräsentativen Umfrage musizieren in Deutschland mehr als 14 Millionen Menschen ab sechs Jahren, der weitaus größere Teil mit einem Instrument. 5,4 Millionen singen. Hinsichtlich der Geschlechter gibt es deutliche Vorlieben: Bei gleich hohen Anteilen von musizierenden Männern und Frauen in der erwachsenen Bevölkerung ist der Gesang eindeutig eine Frauendomäne, während umgekehrt deutlich mehr Männer als Frauen ein Instrument spielen.

Von Ursula Brinkmann

Neckar-Odenwald-Kreis. Chormusik hat viele Seiten, helle und dunkle, Sopran und Bass. Einerseits: Ehrungen für Chormitglieder, die ihrem Chor 65 Jahre oder noch länger die Treue halten. Andererseits: Schluss nach 132 Jahren Chorgeschichte; zu wenige Sängerinnen und (oft!) Sänger, ein Dirigent gibt den Taktstock ab, eine Chorleiterin zieht weg.

Auch Julia Schmitt sucht und wandte sich an die Redaktion dieser Zeitung. Zusammen mit ihren Vorstandskolleginnen Brigitte Riedinger und Silvia Wenzel sucht sie eine neue Chorleitung für den evangelischen Kirchenchor Mörtelstein. Die engagierte Grundschullehrerin, Mutter zweier Kinder und Mörtelsteiner "Vereinsdödel" (Schmitt über sich selbst) singt seit 20 Jahren mit.

Der gemischte Chor Weisbach "startet nach Corona neu", lässt aber seine Mitgliedschaft im Badischen Chorverband ruhen, und der "ehemals große Kirchenchor Helmstadt" setzt in einer Anzeige "alles auf Anfang" und sucht eine Dirigentin oder einen Dirigenten. "Alles ist möglich", wirbt die Kirchengemeinde, über die auch eine Bezahlung erfolgen würde, "bringen Sie Ihre Ideen ein."

Die Sangesschar verfüge über ein großes Repertoire, auf das man bei den (nicht nur) kirchlichen Festen und Gottesdiensten sowie bei Beerdigungen zurückgreifen könne. "Die Leute wollen singen, es ist Teil des Dorflebens", weiß Julia Schmitt und wünscht sich dafür die "engagierte Chorleitung, die uns fordert und fördert". Schmitt hat bereits verschiedene Chorleiter angerufen, mit denen man zu tun hatte, den Richtigen oder die Richtige hat sie noch nicht gefunden, sprüht aber gleichzeitig vor Zuversicht und Willen, das dörfliche Leben mit professionell angeleitetem Gesang wiederzubeleben. Am Horizont zeichnet sich das Jahr 2030 ab, in dem der evangelische Kirchenchor Mörtelstein sein 100-jähriges Bestehen zu gern gebührend feiern würde.

Auf Kirchenbezirksebene ist Kirchenmusikdirektor Bernhard Monninger (noch) Ansprechpartner für die evangelischen Kirchenchöre. Er sei froh, dass die Corona-Pandemie nicht allzu viel zerstört habe und die Kirchengemeinden die Chorleiterinnen und -leiter weiterbezahlt hätten, auch wenn die Probenarbeit weitgehend zum Erliegen gekommen sei. In seinem Bereich kann der scheidende Bezirkskantor gleichwohl keinen eklatanten Chorleitungsmangel beklagen.

"Aber aus dem Hut zaubern kann ich auch keinen Dirigenten." Als man im April 2022 zum jährlichen Konvent der Chorleiterinnen und Chorleiter sowie der Chorobleute zusammenkam, berichteten diese von Ideen und Anstrengungen, um das chorische Leben (während der Pandemie) lebendig zu halten. So war es beispielsweise in Auerbach zu einer Kooperation mit dem katholischen Kirchenchor gekommen, in Binau zu einer mit dem örtlichen Gesangverein.

"Strukturell würde es Sinn machen, dass sich Chöre – analog zu den Kirchengemeinden – zusammenschließen", meint auch Severin Zöhrer, einer der beiden Bezirkskantoren des katholischen Dekanats Mosbach-Buchen, der seinen Sitz in Eberbach hat. Die Kirchenentwicklung der letzten Jahrzehnte mit dem rückläufigen Kirchenbesuch spiegele sich auch in der Chorlandschaft wider. Im Reformprozess "Pastoral 2030"der katholischen Kirche will Zöhrer mutiger vorangehen. "Manchmal müssen alte Strukturen zerfallen, bevor etwas Neues entstehen kann." Entsprechend den kommenden Großgemeinden sieht er ähnliche Strukturen auch für das Chorwesen.

Kooperationen von und mit kirchlichen wie weltlichen Chören sind für Claudia Starke eine sinnvolle Strategie. Starke ist erste Vorsitzende des Chorverbands Mosbach. "Chöre tun sich zusammen und teilen sich einen Chorleiter." So hätten es die Männergesangvereine (MGV) von Billigheim, Allfeld und Diedesheim gemacht. "Sie treten gemeinsam auf!"

Für einen anderen Weg, den Chorleitungsmangel auszugleichen, macht der Verband aktuell ein Lehrgangsangebot: "Im Einsteigerkurs Chorassistenz/stellvertretende Chorleitung, dem sogenannten C1-Kurs, erhalten die teilnehmenden Laien das Handwerkszeug, kleine Aufritte zu leiten und bei den Proben mitzuhelfen." Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Angebot von den Chorverbänden Mosbach und Elsenzgau (Sinsheim).

Frühere dieser Kurse hätten etwa dem Gesangverein Nüstenbach oder dem MGV Trienz geholfen. "Da konnte die Chorleitung aus den eigenen Reihen rekrutiert werden; das reicht erst mal." Der Einsteigerkurs C1 wird auch im kirchlichen Bereich genutzt. Die Erzdiözese Freiburg wirbt für diese nebenberufliche Kirchenmusik-Qualifikation über die katholischen Bezirkskantorate.

Für Tamara Müller und Julia Schmitt kommt dieser Schritt jedoch nicht in Frage. Schmitt hat mit ihren "Dorfdödel- Geschichten", Beruf und Familie genug Beschäftigung und wünscht sich "wirklich eine professionelle Chorleitung". Tamara Müller geht es mit zwei kleinen Kindern ähnlich. "Ich möchte langfristig wieder ‚nur‘ normale Sängerin sein – mit einer guten Chorleitung!"