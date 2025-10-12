Sonntag, 12. Oktober 2025

Wie der Limes bis heute trennt und verbindet

Im Mosbacher Landratsamt erinnert eine Wanderausstellung an 20 Jahre Unesco-Welterbe Limes – und zeigt, wie aus einer Grenze ein verbindendes Kulturerbe wurde.

12.10.2025 UPDATE: 12.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 11 Sekunden
Der Aalener Limes-Koordinator Andreas Schaflitzl (l.) und Landrat Dr. Achim Brötel eröffneten dieser Tage eine Wanderausstellung zur Aufnahme des Obergermanisch-Raetischen Limes in das Unesco-Welterbe. Foto: Peter Lahr

Von Peter Lahr

Neckar-Odenwald-Kreis. "Es ist die Einzigartigkeit für die Menschheit, die den Obergermanisch-Raetischen Limes auf die Liste des Unesco-Welterbes brachte. Der Limes entwickelt dabei eine große Strahlkraft nach außen." Ein wenig Pathos mischte sich durchaus unter die Begeisterung des Aalener Limes-Koordinators Andreas Schaflitzl, als er im gut gefüllten Foyer

