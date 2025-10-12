Wie Smartphone und Co. für Unsicherheit im Kontakt mit Leuten sorgen
Jung, vernetzt - und doch allein: Expertinnen und Experten im Kreis warnen vor den Folgen zunehmender Einsamkeit. Wie Zugehörigkeit den Selbstwert stärkt.
Von Caspar Oesterreich
Neckar-Odenwald-Kreis. Einsamkeit ist kein Befindlichkeitsproblem. Einsamkeit trifft Körper, Psyche und auch unsere Gesellschaft, ist Gesundheits- und Demokratierisiko. Wer sich dauerhaft einsam fühlt, ist nicht nur anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen, Drogenabhängigkeit und frühe Mortalität.
Zugleich schwächt Einsamkeit