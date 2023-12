Neckar-Odenwald-Kreis. (cao/pm) Die einen wollen sich von schlechten Gewohnheiten verabschieden, andere gehen es pragmatisch und ganz dinglich an und misten zum Jahreswechsel aus. Auf den Wertstoffhöfen im Landkreis wird es zwischen Weihnachten und Silvester deshalb regelmäßig voll, im vergangenen Jahr war u. a. in Neckarelz viel Geduld gefragt.

Um die teils "erheblichen" Rückstaus vor den Deponieeinfahrten der letzten Jahre zu vermeiden, hat die "Kreislaufwirtschaft Neckar-Odenwald" (KWiN) nun entschieden, dass "die rosafarbenen Berechtigungsnachweise und die Gebührenbescheide mit Strichcode von 2023 für Kleinanlieferungen noch bis Ende Januar 2024 gelten", wie die Anstalt des öffentlichen Rechts in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Zudem sind ab 2024 Altholzanlieferungen aus dem Innenbereich mehrfach im Jahr in haushaltsüblicher Menge an die Wertstoffhöfe möglich. "Es besteht somit keine Notwendigkeit mehr, die Altholz-Freimenge mit dem Berechtigungsnachweis 2023 noch während der Weihnachtsferien ,auf den letzten Drücker’ zu verbrauchen", heißt es in der Mitteilung.