Von Ann-Kathrin Frei

Neckar-Odenwald-Kreis/Steinfurt. Noch ist alles ganz still, Tau liegt auf den Gräsern und die Pfützen schmückt eine glänzenden Eisschicht. Die ersten Sonnenstrahlen kämpfen sich durch die Bäume. Dann steigen die ersten Treiber und Hundeführer aus den Geländewagen. Als sich die Türen der Anhänger öffnen, wird es laut.

Bellen, Scharren und Quietschen: Die Hunde schaukeln sich gegenseitig in einen Kanon aus Geräuschen. Dann geht alles ganz schnell. Halsbänder mit GPS-Sendern werden angelegt und die Hunde rennen los. Mit lautem Gebell tauchen sie in den Wald ein, immer tiefer ins dichte Geäst. Die Hundeführer folgen, das Gewehr geschultert, das Messer in der Scheide am Gürtel, untermalt von lauten, tiefen Rufen: "Hunde such".

An der Jagd waren auch drei Hundemeuten mit ihren Hundeführern beteiligt.

28 Treiber und 47 Schützen beteiligt

Bei einer Bewegungsjagd wird das Wild mit Treibern und Hunden in Bewegung gesetzt und den Jägern auf festen Ständen zugeführt. Die Schützen sind bei einer Drückjagd weiträumig verteilt, meist an Wechseln, also an Streckenabschnitten, die das Wild wahrscheinlich passieren wird. Bei gutem Wetter lässt sich das Wild besser aufscheuchen, es sitzt leichter im Gelände - Je wärmer, desto leichter kommt das Wild auf die Läufe.

Die Treiber stehen in einer Reihe, tragen Warnwesten, Stiefel, Arbeitshandschuhe. In ihren Händen halten sie einen Stock, manche tragen ein Messer bei sich. Es ist kurz vor 10 Uhr, gleich geht's los. Mit großen Schritten geht es querfeldein durch den Wald, der Boden knackt, Äste brechen. Die Treiber klatschen, rufen, schlagen mit dem Stock auf das dicke Geäst, gegen Baumstämme. Schreckt ein Tier im Dickicht hoch, rufen sie, in welche Richtung es sich bewegt: Die Jagd ist eröffnet.

Was bei einer Drückjagd geschossen werden darf, wird vorher bestimmt.

28 Personen treiben das Wild aus den Dickungen. Jagdleiter Dirk Wonner ist als Hundeführer dabei, führt die Kette an, koordiniert alle und hält Kontakt zu den Treibern, die dicht nach den Hunden und deren Führern folgen.

"Um als Treiber an einer Drückjagd teilzunehmen, muss man kein Jäger sein", erklärt Stefan Paulus, Leiter der Jagdschule Neckar-Odenwald. Auch ein Schüler seiner Jagdschule und einer aus einer anderen Schule sind dabei.

"Bei einer Drückjagd ist die Chance höher, dass man dabei ist, wenn Wild aufgebrochen wird", erklärt Paulus. "Auch wenn man als Schüler einen erfahrenen Jäger bei der Jagd begleitet, hat man oft nicht immer die Möglichkeit zu sehen, wie Wild erlegt und anschließend versorgt (ausgenommen) wird."

47 Schützen positionieren sich auf den Drückjagdböcken - mit freiem Blick auf Lichtungen, Freiflächen, Schneisen und Wechsel. Leise gehen sie zu ihren Ansitzen. Decken oder Tee haben sie dabei, mehrere Schichten Kleidung sorgen dafür, dass es nicht zu kalt wird und die Finger ruhig am Abzug bleiben.

Ein kurzes "Klack", dann ist das Gewehr von Stefan Paulus geladen. Die Büchse liegt bereit, geladen mit einer Kugel Kaliber .308 Win. Gleich geht es los. Hoffen auf Wildschweine, Rehe, Füchse, Waschbären und Marderhunde - oder in der Jägersprache: Schwarz-, Reh- und Raubwild.

Die Schützen standen auf sogenannten Drückjagdböcken.

Was passiert bei einer Drückjagd?

Vor Beginn einer Drückjagd findet immer eine Einweisung in das Revier statt, in der Regel durch den Jagdleiter oder Pächter. Die Drückjagd im Steinfurter Wald leitet Pächter Dirk Wonner. Rund 400 Hektar Wald werden bejagt - eine große Fläche. "Teilweise sehen sich die Schützen, teilweise aber auch nicht." Deshalb gilt: "Keiner verlässt seinen Stand (Ansitz)!"

Für die Schützen stellt Wonner klar: "Bei zwei ungeklärten Schüssen im nicht sichtbaren Bereich gilt Hahn in Ruh! Es wird nicht sechsmal auf ein Schwein geschossen." Bedeutet so viel: Wer beim zweiten Schuss nicht trifft - hört auf.

Die Hunde sind schon außer Sichtweite der Hundeführer, doch ihr Bellen hallt durch den Wald. Mal von links, dann ein Quieken von rechts. Die Warnwesten der anderen Hundeführer tauchen kurz auf, verschwinden dann aber wieder im Wald. Es raschelt im Gebüsch: "Sau nach vorne!"

Dann geht alles wieder schnell. Es folgen Schüsse - dann Stille.

Der Nase nach ging es für die Hunde querfeldein durch den Wald.

Als die Hundeführer eine Schneise erreichen, liegt ein Wildschwein zwischen ihnen. Regungslos liegt es auf dem noch gefrorenen Boden, die Sonne hat die Schneise noch nicht erreicht, der Körper des Tieres ist noch warm. Ein Schuss hinter das Blatt (die Schulter) war tödlich.

"Das Wildschwein wird später eingesammelt, wenn Hahn in Ruh ist", erklärt Hannah Wonner, die Frau von Dirk. Rechts von den Treibern sitzt ein Schütze auf seinem Ansitz. Aber der Schuss kam nicht von ihm. Der Hundeführer hat die Sau erlegt. Sie ist auf ihn zugelaufen und wollte ihn annehmen, anstatt zu flüchten. Hannah Wonner erklärt: "Dafür haben wir das Gewehr. Damit verteidigen wir uns, wenn es nicht mehr anders geht."

"Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass eine Drückjagd vollkommen stressfrei wäre", so Paulus. "Wir tun aber alles Menschenmögliche, es so stressfrei wie möglich zu halten. Wir haben sehr gut ausgebildete Hunde, die Spurlaut sind und das Wild auf die Läufe bringen."

Wenn der Abschussplan noch nicht erfüllt ist

Was bejagt wird, ist vorher festgelegt, der Pächter bestimmt, worauf die Jäger schießen dürfen. "Bestände, die reguliert werden müssen, werden in der Regel zum Abschuss freigegeben", erklärt Paulus. "Ist der Abschussplan noch nicht erfüllt, wird das damit erreicht." Oft sind es aber Wildschäden, denen man Einhalt gebieten muss.

"Wir jagen dann auf Flächen, die für uns Jäger beim normalen Ansitz nicht, oder nur schwer bejagbar sind." Paulus erklärt, wie groß der Druck im Wald mittlerweile geworden ist: "Durch die Durchforstung im Wald, wo Holz als Industriezweig sehr wichtig ist, wird der Raum für die Tiere immer kleiner. Wenn wir die Bestände nicht regulieren, haben die Tiere keinen Platz mehr."

Treiber und Hunde bringen das Wild auf die Läufe und führen es den Schützen zu.

Doch nicht nur das Geld, das sich mit Holz verdienen lässt, spielt eine Rolle. "Auch E-Bikes, Mountainbiker abseits von Wegen, Geocacher, Querfeldeinspaziergänger, frei laufende Hunde und Pilzsammler tragen dazu bei. Die Radfahrer fahren immer weiter in den Wald hinein und nicht nur die Pilzsammler gehen abseits der Wege und drängen damit auch das Wild immer weiter zurück." Hier kommen dann Jäger auch immer schwerer zum Schuss, so Paulus.

Eine natürliche Regulierung oder Auslese könne es in den Wäldern unserer Region nicht mehr geben. "So etwas funktioniert nur in großen Naturwäldern, die es bei uns kaum noch gibt, hier ist alles dicht besiedelt. Wichtig sollte sein, dass man einen gesunden Bestand hat. Man muss schauen, was haben wir in unseren Revieren, was verträgt das Revier." Und dazu gehört eben auch, dass Wildtiere geschossen werden müssen.

Immer wieder tauchen Treiber zwischen den Bäumen auf. Dann ist wieder nur Wald zu sehen. Der Boden ist aufgewühlt, Wildschweine haben hier nach Eicheln oder Buchäckern gesucht. Eine ganze Rotte Sauen zieht an ihnen vorbei: "Sau noch vorne! Eine ganze Rotte!"

Die Treiber teilen sich auf. Die Tiere müssen getrennt werden. Das erleichtert den Schuss - der wenig später folgt. Aus welcher Richtung er kam, nicht zu bestimmen.

Der Jagdleiter bestimmt, welches Wild zum Abschuss freigegeben wird. Auf der Liste steht auch Rehwild.

Auch einige Naturschützer befürworten diese Form der Jagd.

Rolf Müller, Fachbeauftragter für Jagd und Wild beim Landesverband des Naturschutzbundes Deutschland (NABU), erklärt dazu auf Anfrage der RNZ: "Drückjagden sind grundsätzlich ein wichtiges und richtiges Mittel im Wildtiermanagement in Baden-Württemberg. Die jagdliche Störung wird auf einen Vormittag beschränkt und erstreckt sich nicht über mehrere Tage, wie es bei Ansitzjagden der Fall ist. Die Drückjagd ist am erfolgversprechendsten, wenn sie gut organisiert ist und mit geeigneten Stöberhunden stattfindet. Grundsätzlich sind Jagden notwendig, um in unseren anthropogen geprägten Wäldern naturnahes Arbeiten der Förster möglich zu machen."

Oft sind es Wildschäden, denen man Einhalt gebieten muss. Und dafür wird auch der Bestand reduziert.

Die wichtigen Fragen und Bürokratie

Kurz vor 13 Uhr ist das Gebiet abgelaufen. Die Treiber und Hunde fahren zurück zum Ausgangspunkt. Dirk Wonner holt nun die Schützen auf ihren Ansitzen ab. Die erste Frage: "Hast du geschossen?" Oft folgt darauf: "Nein, habe ich nicht".

Lautet die Antwort "Ja, ich habe geschossen", beginnt die Bürokratie: Auf Zetteln tragen die Schützen ein, was sie erlegt haben, wo sie getroffen haben und wie viele Schüsse gefallen sind.

Dann kommt die Frage von Wonner: "Müssen wir verbrechen?" Er will wissen, ob die Schützen gefehlt haben, ob ein Tier nur verletzt wurde und er den Anschuss für die Nachsuche markieren muss.

In diesem Fall hängt Dirk ein gelbes Band an einen Ast, dort, wo der Anschuss war. Eine Blutspur zieht sich durch das hohe Gras - und verliert sich. Eine Sau wurde krankgeschossen und muss gesucht werden.

Am Ende der Jagd spielten die Jagdhornbläserin und -bläser.

Stefan Paulus hat seine Hündin Reika geholt. Er wird mit ihr zurück in den Wald gehen, als einer von drei Nachsucheführern. Was die Schützen nicht direkt erlegt haben, muss er nachträglich suchen – und erlegen. Reika hilft ihm dabei: Sie folgt der Schweißspur (Blutspur) des Tieres, ist speziell dafür ausgebildet. Der unglückliche Schütze begleitete Paulus – mit einer toten Sau kommen sie zurück.

Für Reika war es die letzte Nachsuche bei einer Drückjagd. Mit ihren zwölf Jahren, wird sie in der nächsten Saison nicht mehr dafür eingesetzt und darf in den wohlverdienten Ruhestand. Auf die Jagd wird sie Paulus aber dennoch begeiten dürfen.

Nachdem sowohl die Treiber als auch die Schützen angekommen sind, gibt es erst einmal eine Stärkung: Linsensuppe mit Spätzle und Würstchen haben die Helfer vorbereitet.

Erfolgreiche Schützen wurden von Jagdleiter Dirk Wonner und seiner Familie ausgezeichnet.

Das "kleine Jägerrecht" und "Halali"

Anschließend kommt das Aufbrechteam zum Einsatz. Die erlegten Tiere, insgesamt 14 Sauen, drei Rehe und zwei Füchse, werden aufgebrochen, also die Eingeweide entnommen. Die beiden Männer tragen weiße Schürzen, die bis zum Boden reichen.

Beim ersten Schnitt, der zwischen den Beinen beginnt und am Hals endet, entweicht Dampf, die Tiere sind noch warm. Dann folgt ein routinierter Griff ins Innere.

Das "kleine Jägerrecht", also Herz, Lunge, Leber und Nieren, steht traditionell dem Schützen zu. Das Wild selbst gehört dem Jäger, in dessen Revier es erlegt wurde.

Ein Wildschwein, ein Reh und zwei erlegten Füchse werden anschließend auf Tannenreisig gelegt - das sogenannte "Strecke legen". Es ist ein jagdliches Brauchtum, eine Ehrung des Wildes. Um die Tiere herum werden Schwedenfeuer entzündet. Schützen und Treiber versammeln sich um das Feuer. Dann spielen die Jagdhornbläser.

Dirk Wonner ruft die Schützen nach vorne, beglückwünscht sie, und seine beiden Kinder verteilen Fichtenzweige, den "Bruch", als Zeichen einer erfolgreichen Jagd an die Schützen.

Dann blasen die Jagdhornbläser das "Halali" und damit das Ende der Jagd.