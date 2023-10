Hardheim/Buchen. (zeg) Diesen Besuch im Landtag in Stuttgart hatten sich die 45 Interessierten aus dem Neckar-Odenwald- und dem Main-Tauber-Kreis wohl anders vorgestellt. Während das Programm, das die VHS-Außenstelle Hardheim rund um eine Plenarsitzung zusammengestellt hatte, durchaus zu überzeugen wusste, glänzte der Wahlkreisabgeordnete Peter Hauk beim anschließenden Abgeordnetengespräch mit Abwesenheit.

Dabei hatten sich viele Teilnehmer der VHS-Fahrt explizit auf diesen persönlichen Kontakt gefreut und sogar auf Anregung des Außenstellenleiters Elmar Zegewitz Fragen für den CDU-Politiker vorbereitet. Dieser entschuldigte sein Fehlen im Nachhinein damit, dass der Besucherdienst des Landtags ihn nicht über die Anwesenheit der Gäste aus seiner Heimat informiert hatte.

Wie der VHS-Außenstellenleiter mitteilt, waren die Teilnehmer über das Ausbleiben des Abgeordneten insbesondere deshalb verärgert, weil sie von ihm Antworten erwartet hatten. Enttäuschend war aus seiner Sicht der Ersatz, mit dem sich die politisch Interessierten aus der Region Odenwald-Tauber begnügen mussten.

"Die Vertreter des Wahlkreisabgeordneten ließen deutlich werden, dass sie mit den Gegebenheiten des Wahlkreises von Peter Hauk in keinster Weise vertraut waren", heißt es in einer Mitteilung der VHS-Außenstelle. Rede und – in geringerem Umfang – Antwort standen anstelle des Landwirtschaftsministers der stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende Thomas Poreski, Sozialdemokrat Jan-Peter Röderer und der AfD-Fraktionsvorsitzende Anton Baron. Alle drei beantworteten Fragen zu Themen wie Koalitionsbildungen und Politikverdrossenheit.

Die Vertreter der Ampel-Koalition im Bund legten ihren Fokus allerdings darauf, "ihre Einstellung und negative Bewertung der Politiker der AfD in besonders profilierter Form ersehen zu lassen", wie die VHS mitteilt. Vor allem der Grünen-Abgeordnete kam bei den Besuchern aus dem Odenwald nicht gut an, attestierten sie ihm doch, "überheblich" zu wirken.

Laut Elmar Zegewitz zeigten sich die Landtagsvertreter immerhin angetan vom regen Interesse und von der aktiven Beteiligung der Besucher aus dem Wahlkreis von Peter Hauk an der Fragerunde. "Deutlich wurden allerdings die gewaltigen qualitativen Unterschiede eines solchen kurzen Informationsangebots im Landtag im Vergleich mit einem sogenannten Parlamentsseminar in Berlin, wie es die VHS-Außenstelle Hardheim in der Vergangenheit wiederholt angeboten hat", lautet das ernüchternde Fazit.

Vor dem Besuch des Landtags hatten die 45 Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung, um die Landeshauptstadt bei herrlichem Wetter auf eigene Faust zu erkunden. Im Landtag selbst verfolgten sie dann einen Antrag der Fraktion der FDP/DVP und die Stellungnahme des Staatsministeriums zum Thema "Die Ostasienstrategie der Landesregierung" sowie einen Antrag der SPD-Fraktion zum Thema "Perspektiven für eine Verbesserung der Arbeits- und Gehaltsbedingungen des künstlerischen Personals an baden-württembergischen Staats-, Landes- und Kommunaltheatern" samt einer Stellungnahme des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.

Peter Hauk hat sich im Nachgang zu einem Besuch in Hardheim bereit erklärt. Die VHS-Außenstelle rechnet jedoch nicht damit, dass die 45 Teilnehmer der Landtagsfahrt, aus dem gesamten Wahlkreis stammen, für einen solchen Termin eigens nach Hardheim kommen.