> Festwochenende, Hettingen: Ein Rockabend mit "Shark", ein Jahrgangstreffen im XXL-Format, ein Festabend mit viel Musik und bester Unterhaltung und ein Festtag getreu dem Motto "Damals und heute": Über Pfingsten werden im Maurerdorf der 1250. Jahrestag der urkundlichen Ersterwähnung sowie die Hettinger Stadtteilwoche im Rahmen des Jubiläums "50 Jahre Neue Stadt Buchen" gefeiert.

Während am Freitag "Shark" für die Jugend und die Junggebliebenen einheizen wird, gehört der Samstag allen Generationen: Um 11 Uhr startet das "Heddemer Jahrgangstreffen", bevor um 19 Uhr im Festzelt ein Festabend mit buntem Programm stattfindet.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen des Mottos "Damals und heute". Verschiedene Stationen im Ortskern und am Sportgelände mit Filmvorführungen, Bulldogausstellung und vielen weiteren Aktionen bieten ein buntes Programm für Jung und Alt. Ab 20 Uhr unterhalten die "Hüngheimer" im Festzelt.

Zum Abschluss des Wochenendes ist am Montag um 10.30 Uhr ein Festgottesdienst im Festzelt. Nachmittags stehen Vorführungen von Vereinen auf dem Programm sowie ein Kindernachmittag mit den Spielplatzpiraten. Um 18 Uhr gibt es eine Modenschau der Vereine zum Thema "Damals und heute", bevor ab 19 Uhr die Musikkapelle zum Festausklang spielt.

> Oldtimer-Treffen, Mudau: Nicht nur die Besitzer, sondern auch ihre zwei-, drei- oder vierrädrigen Oldtimer oder historischen Spezialfahrzeuge stehen in der "Pole-Position" zum dritten Mudauer Oldtimer-Treffen, das am Pfingstmontag von 10 bis 16 Uhr im Industriegebiet "Sand" stattfindet. Bei dieser Brauchtumsveranstaltung zum Erhalt technischen Kulturguts mit Infoständen für alle "Benzin- und vor allem Dieselgetauften" werden Mopeds, Motorräder, Autos, Spezial-, aber auch landwirtschaftliche Fahrzeuge zu bewundern sein.

> Pfingstmarkt, Merchingen: Bereits zum 454. Mal findet der traditionelle Pfingstmarkt von Samstag bis Dienstag rund um das Schloss in Merchingen statt. So können sich die Besucher auch in diesem Jahr wieder auf ein attraktives Festprogramm mit einem Krämermarkt, einer Oldtimer-Schlepper-Ausstellung und einem Vergnügungspark, bestehend aus Autoscooter, Schieß- und Spielbuden, Bungee, Trampolin sowie mehreren Kinderkarussells, freuen.

Eröffnet wird der Pfingstmarkt am Samstag um 14 Uhr im Schlosshof. Am Sonntag findet um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der evangelischen Kirche statt, um 11.30 Uhr ist dann die offizielle Eröffnung mit Bieranstich. Ab 14 Uhr öffnen der Flohmarkt und die Marktstände mit Hofprodukten, Kunsthandwerk und Geschenkartikeln.

Am Pfingstmontag findet ab 11.30 Uhr Bewirtung im Schloss statt. Der Flohmarkt auf dem Lindenplatz öffnet um 10 Uhr, die Marktstände und der Vergnügungspark um 11.30 Uhr. Am Dienstag, dem traditionellen Familientag mit ermäßigten Fahrpreisen, lädt der Krämermarkt zum Einkaufsbummel ein, bevor ab 18.30 Uhr der Musikverein Merchingen zum Ausklang aufspielt.

> Highlandgames Laudenberg: Das Laudenberger Sportgelände wird wieder zum schottischen Hochland, wenn der FV Laudenberg am Pfingstsonntag zu den traditionellen Highlandgames einlädt. Bei jährlich wechselnden kreativen Disziplinen müssen Kraft, Geschicklichkeit und Teamfähigkeit unter Beweis gestellt werden, um einen der begehrten Pokale und Preise zu ergattern.

Wer sehen will, wie gestandene Männer- und Frauenteams in Schottenröcken gegeneinander antreten, der sollte am Pfingstsonntag auf dem Laudenberger Highland vorbeischauen. Los geht es um 12 Uhr mit einem Mittagessen, um 13 Uhr werden dann die Mannschaften vorgestellt, die ab 13.15 Uhr ihre Kräfte messen. Um 18.30 werden die Siegerteams des kurzweiligen Wettstreits gekürt.

Anschließend wird bei einer Party auf dem Sportgelände mit DJ zünftig gefeiert. Die Highlandgames für Kinder werden am Samstag von 14 bis 17 Uhr auf dem Laudenberger Sportgelände ausgetragen.

> Oldtimer-Treffen, Gottersdorf: Am Pfingstmontag ist es wieder so weit: Im Odenwälder Freilandmuseum werden die unterschiedlichsten Autos, landwirtschaftliche Fahrzeuge, Motorräder und Fahrräder, also Fortbewegungsmittel aller Art, erwartet. An diesem Tag besteht die Gelegenheit, die Autos aus der Nähe zu betrachten, einen Blick unter die Motorhaube zu werfen und mit den Besitzern ins Gespräch zu kommen.

Um 15 Uhr findet, angeführt von einem historischen Walldürner Feuerwehrauto, einem Opel Blitz DL 18 (Baujahr 1955), ein Korso um das Museumsgelände und den Gottersdorfer See statt. Das Museum ist an beiden Pfingstfeiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Biergarten öffnet um 11.30 Uhr. Weitere Infos unter www.freilandmuseum.com

> Sportfest, Schefflenz: Am Wochenende steigt das Pfingst-Sportfest des SV Schefflenz am Sportplatzgelände in Unterschefflenz. Dabei warten Fußball, Spaß, Tanz und gute Stimmung auf die Besucher. Am Freitag geht es ab 18.30 Uhr mit dem 12,50-Meter-Schießen und Bierwagenatmosphäre los.

Am Samstag bringen ab 20 Uhr "Die Waldmühlbacher" Stimmungsmusik ins Zelt. Am Sonntag heizt ab 21 Uhr die Band "Barbed Wire" mit Rock- und Popmusik ein. Das Sportfest beschließt am Montag die Feuerwehrkapelle Rittersbach, die ab 17 Uhr aufspielt.

> Straßenmusikfestival, Ludwigsburg: Musik aus der ganzen Welt in einer einzigartigen Kulisse, hochkarätige Künstler auf elf Bühnen, ein vielfältiges kulinarisches Angebot und viele besondere Momente für kleine und große Besucher. Das ist das Internationale Straßenmusikfestival, das von Freitag bis Sonntag wieder im Blühenden Barock stattfindet. Dabei präsentieren 32 Straßenmusiker und -bands aus allen Teilen der Welt ein buntes musikalisches Programm – von Singer/Songwriter und Rock/Pop über Latin und Klezmer bis Hip-Hop und Country.

Am Freitag und Samstag von 18 bis 23 Uhr und am Sonntag von 16 bis 23 Uhr spielen alle Musiker und Bands auf elf Bühnen, die über das gesamte Gelände des Blühenden Barocks verteilt sind – von der großen Hauptbühne vor dem Schloss bis zum gemütlichen Pavillon mitten im Park. Alle Informationen zum Festival gibt es unter www.strassenmusikfestival.de