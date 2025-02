> Umzüge in der Region: Beim historischen "Gänschmarsch" in Buchen wird humorvoll und mit spitzem Finger auf die Obrigkeit und Buchener Mitbürger gezeigt, die für ihre kleineren und größeren Sünden ordentlich Rüge einstecken müssen. Bis zur Unkenntlichkeit maskiert und mit handgemalten Schildern lesen die Narren am Sonntag ab 14.11 Uhr beim Umzug vom Musterplatz durch die Stadt dem einen oder anderen die Leviten. Gänsemärsche haben den Vorteil, dass man die Zahl der Marschierenden schlecht einschätzen kann. Insbesondere bei frontal auf den Gegner zumarschierenden Gruppen kann dieser die Stärke erst nach der Auflösung der Marschordnung optisch gut einschätzen.

> Der Höhepunkt der Fastnachtskampagne der FG "Hordemer Wölf" findet am Sonntag mit dem Umzug durch Hardheim statt, zu dem mehrere tausend Zuschauer erwartet werden. Zahlreiche Zugnummern sowie Musikgruppen ziehen ab 14.11 Uhr durch die Straßen zum Schlossplatz, wo nach dem Umzug eine Open-Air-Party steigt. Dort sorgen anfangs traditionelle Blas- und Krachkapellen für eine stimmungsvolle Unterhaltung der Besucher, ehe eine große Umzugsparty folgt.

> In Merchingen findet am Sonntag ab 13.11 Uhr der große Fasnachtsumzug durch die Straßen des "Broggedorfs" statt, wozu wieder mehrere tausend Besucher erwartet werden. Mit einer "After-Umzugs-Party" klingt der Tag aus.

> Der Gänsemarsch in Götzingen startet am Sonntag um 14.11 Uhr am Dorfplatz. Anschließend steigt eine Party im Sportheim.

> Der Fahrenbacher Fastnachtsumzug beginnt am Sonntag um 13.31 Uhr. Nach dem Umzug wird in der Halle des Bürgerzentrums "Am Limes" oder in den VfR-Bars gefeiert.

> Närrische Veranstaltungen in der Region: Am Samstag steigt der Latzhosenball des Musikvereins. Ab 20 Uhr sorgen "Peters lustige Musikanten" in der Obst- und Festhalle für Partystimmung. Die "Bunte Nacht" veranstaltet die FG "Bedemer Hannmertli" am Freitag um 20.11 Uhr in der Sporthalle in Bödigheim. Am Samstag folgt um 19.11 Uhr der "Bunte Abend". Der Musikverein Götzingen lädt zum "Jägerball im Weltall" ein. Die Reise zu fernen Galaxien startet am Samstag um 19.31 Uhr. Erdlinge und Aliens sind ab 19.01 Uhr in der Festhalle willkommen. Tanz und Stimmung mit den "Partyräubern" gibt es am Samstag ab 19.46 Uhr in Hainstadt in der Mehrzweckhalle beim Zigeunerball der FG "Heeschter Berkediebe", wo bis in die Morgenstunden gefeiert werden kann. Die legendäre Cocktailparty der FG "Hettemer Fregger"steigt am Samstag ab 20.31 Uhr im Lindensaal in Hettingen. Der "Odenwald-DJ" sowie leckere Cocktails sorgen für eine tolle Stimmung.

Traditionell findet am Fastnachtssamstag ab 20.11 Uhr in Mudau der Maskenball des Musikvereins mit Maskenprämierung statt. Tanz- und Unterhaltungsmusik der Trachtenkapelle, kreative Maskengruppen und Tanzauftritte garantieren wieder gute Stimmung bis in die Morgenstunden. In Sindolsheim wird am Samstag ab 19.23 Uhr beim Faschenachtsball der SpVgg in der Mehrzweckhalle unter dem Motto "Wenn’s überall zischt und kracht, is in Singelsche Faschenacht" gefeiert.

Der Maskenball des Gesangvereins Waldhausen findet am Samstag ab 19.61 Uhr in der Sporthalle statt. Barbetrieb, Musik von DJ "Hansi" und eine Maskenprämierung runden den närrischen Abend ab. Der traditionelle "Ball ohne Namen" der Eintracht ’93 Walldürn wird am Samstag auf dem Sportgelände Süd gefeiert. Einlass ist ab 20.33 Uhr. Auf die Gäste warten verschiedene Bars, Tanzauftritte und Musik mit DJ "Crazy and Friends".

> Machtwechsel im Rathaus: Mit der traditionellen Rathausstürmung übernehmen die Faschingsvereine die Mosbacher Regierungsgeschäfte am Samstag um 11.11 Uhr. Die Narren treffen sich um 10.30 Uhr am Ludwigsplatz und marschieren mit der Gundelsheimer Guggenmusik vom "Kuhberg-Echo" und flankiert von der Stadtmauergarde der Kolpingfamilie zum Marktplatz. Dort sollen weitere Aktive den Narrenzug in Empfang nehmen. Für das leibliche Wohl ist im kleinen Rathaussaal gesorgt.

> "Echt Mosbacher Fassenacht": Die "Kiwwelschisser" der Kolpingfamilie Mosbach laden am Samstag um 19.31 Uhr (Saalöffnung: 18.30 Uhr) in die Alte Mälzerei zur "Echt Mosbacher Fassenacht" ein. Auf die Gäste wartet ein buntes Programm. Danach geht es weiter mit Musik und Tanz, auch an der Bar wird gefeiert. Karten gibt es bei der Tourist-Info sowie unter www.reservix.de.

> Kinderfastnacht in Lohrbach: Am Sonntag beginnt um 15.11 Uhr die Kinderfastnacht. Zwerge, Feen, Drachen oder Ninjas heißt man mit Familien in der Odenwaldhalle willkommen. Fürs leibliche Wohl ist gesorgt.

> Sportlerfasching mit Kostümprämierung: Am Samstag findet der Sportlerfasching mit Kostümprämierung in der Festhalle in Haßmersheim statt. Einlass ist ab 19.59 Uhr. Eintrittskarten gibt es an der Abendkasse. Ab 21 Uhr spielt "Random X" und im Anschluss daran legt DJ Dubbes auf. Außerdem gibt es eine Cocktail- und Bierbar.

> Närrisches Wochenende in Höchstberg: In der Halle des TSV Höchstberg fiert man die Vereinsfastnacht am Samstag ab 19.59 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Die jungen Fassebutzen kommen am Sonntag ab 14.31 Uhr auf ihre Kosten. Der Eintritt ist frei, der Einlass ist bereits ab 14.01 Uhr.

> "FC Phönix" im Fastnachtsfieber: Die Seniorenfastnacht mit Tanzmusik und Höhepunkten aus der NFG-Prunksitzung steigt am Samstag um 14.11 Uhr (Einlass 13.11 Uhr), und am Sonntag geht es um 15 Uhr weiter mit der Kinder- und Jugendfastnacht. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

> Närrischer Nachmittag im DRK-Heim: Zu einem närrischen Nachmittag öffnet das Begegnungscafé im DRK-Heim in Allfeld, Alte Ortsstraße 4, am heutigen Freitag ab 14 Uhr seine Türen. Es gibt Kaffee und Kuchen sowie am Abend ein Vesper. Alle Interessierten sind willkommen. Veranstalter ist der DRK-Ortsverein Billigheim.

> FV Freibier prunkt: Der FV Freibier Sulzbach lädt am heutigen Freitagabend um 19.22 Uhr zur Prunksitzung in die Sport- und Festhalle ein. Einlass ist ab 18.11 Uhr.

> Via Italia – Helau in Gundelsheim: Der Gundelsheimer Carneval-Verein lädt auch an diesem Samstag um 19.59 Uhr zur Prunksitzung in die Deutschmeisterhalle ein. Passend zum Motto "Buona Sera beim GCV! Auf der Via Italia – Helau" locken viele italienische Momente.

> SV Obrigheim feiert gleich doppelt: Der SV "Germania" Obrigheim lädt am Samstag um 14.01 Uhr zur Kinderfastnacht in der Neckarhalle ein, Einlass ist ab 13.31 Uhr. Abends geht es ab 19.31 Uhr mit dem Sportlerball in der Neckarhalle weiter; Zutritt ab 18 Jahren. Karten an der Tageskasse.

> Fastnachtsumzug in Fahrenbach: Der Fastnachtsumzug, veranstaltet vom Förderverein und der Jugend des VfR, findet am Sonntag ab 13.31 Uhr statt. Nach dem Umzug wird in der Halle des Bürgerzentrums "Am Limes" oder in den VfR-Bars gefeiert.

> Schorlemafia hat "Heimspiel": Die Schorlemafia Trienz freut sich auch auf das "Heimspiel" am Samstag ab 18.31 im Trienzer Dorfgemeinschaftshaus.

> Umzug in Neckargerach: Der Fastnachtsumzug unter dem Motto "Der NCV wird euch begleiten durch die schönsten Filme aller Zeiten" beginnt am Sonntag um 17.11 Uhr.

> Seniorenrat lädt zum Tanzcafé ein: Der Stadtseniorenrat Mosbach und das fideljo laden am Sonntag ab 16 Uhr zum Tanzcafé ein. DJ Adi wird für den Takt sorgen. Bei Getränken und Kuchen steht alles im Zeichen eines inklusiven Miteinanders von Menschen mit und ohne Behinderung.

> Jubiläumsumzug in Billigheim: Gruppen, Festwagen und Musikzüge ziehen am Sonntag um 14.11 Uhr durch die Straßen von Billigheim und laden zum Mitfeiern ein.

> Hausemer Windbeutel prunken: In Aglasterhausen feiern die Hausemer Windbeutel am Samstag ihre Prunksitzung in der Festhalle. Einlass ist ab 18.01 Uhr, los geht’s dann um 19.11 Uhr.