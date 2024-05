> Playmobilausstellung, Bad Mergentheim: Die weltweit beliebten Spielfiguren aus den Kinderzimmern ziehen ins Residenzschloss Mergentheim ein: Ägypter, Römer, Ritter, Prinzessinnen usw. Die Werke entstanden in aufwendiger Tüftelarbeit und zeigen Kreativität sowie Liebe zum Detail. Das Kultspielzeug feiert dieses Jahr den 50. Geburtstag.

Zu diesem Jubiläum werden in der Ausstellung Originalfiguren aus den 70er Jahren sowie neue Kreationen präsentiert. Die Playmobil-Landschaften bieten Nostalgie für Erwachsene und laden Kinder zum Staunen ein. Die Zeitreise für Familien ist bis 22. Juni mittwochs bis sonntags von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

> Zaubershow, Buchen: Seit 30 Jahren steht Daniel Schirner alias "Maximus, der Magier" auf der Bühne. Aus diesem Anlass tourt der Profi-Zauberer und Familien-Entertainer aus Neckargemünd durch das Land. Zaubern, Lachen, Staunen und Mitmachen stehen dabei im Mittelpunkt. Die Zuschauer erleben kleine und große Wunder und erfahren in der Show die spannende Geschichte, wie man Zauberer wird.

Kinder ab vier Jahren schauen genauso wie die Erwachsenen mit staunenden Augen und offenen Mündern zu, wenn sich Gegenstände verwandeln oder aus dem Nichts erscheinen. Die Veranstaltung dauert 60 Minuten und findet um 16 Uhr im Bistro "Waldeck" statt. Einlass ist ab 15.30 Uhr. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich unter www.maximusmagicshop.de

> "Shark", Schloßau: Der Garant für eine schweißtreibende Party eröffnet am Mittwoch das Sportfest in Schloßau. Die Band "Shark", eine der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung, die in der Vergangenheit immer wieder Hallen gefüllt und erstklassige Stimmung verbreitet hat, betritt ab 20.30 Uhr die Bühne. Mit brandheißer Musik aus den Charts, Partysongs, Rockklassikern, Dance und Discosounds sowie einer innovativen Showtechnik wollen sie die Partymenge zum Kochen bringen. Das Fest in Schloßau kann noch bis Sonntag besucht werden.

> Weinfest, Markelsheim: Der Weinbauverein Markelsheim veranstaltet am Wochenende sein traditionelles Weinfest. Auf dem Festplatz rund um die Weingärtner-Genossenschaft wird am Freitag ab 19 Uhr bis Sonntagabend ein abwechslungsreiches Programm mit Barbetrieb und einem großen Vergnügungspark geboten.

> Mozartfest, Würzburg: Jedes Jahr im Frühsommer bildet die fürstbischöfliche Barockstadt Würzburg den Rahmen für das renommierte Mozartfest – und das bereits seit 1921. Erstklassige Orchester- und Kammerkonzerte im prächtigen Kaisersaal der Würzburger Residenz (UNESCO-Weltkulturerbe) und stimmungsvolle Open-Air-Konzerte im illuminierten Hofgarten – die beliebten "Nachtmusiken" – gehören seit dem Gründungsjahr zum festen Repertoire. Das Motto lautet in diesem Jahr "Schuld & Vergebung: Seelenforscher Mozart". Alle Infos zum Programm und Tickets gibt es unter www.mozartfest.de

> Bienenmarkt, Michelstadt: Noch bis Sonntag ist Bienenmarktzeit in Michelstadt. Das zweitgrößte Volksfest im Odenwaldkreis wird mit einem großen Vergnügungspark, einem Verkaufsmarkt, zahlreichen Ständen mit Köstlichkeiten sowie Festzeltbetrieb und einem vielfältigen Rahmenprogramm gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt ist das Feuerwerk, das am Freitag den Himmel erleuchten wird. Am Sonntag taucht ein Blumenkorso die Innenstadt nachmittags in bunte Farben.