> Udo-Jürgens-Gala und Sommertagsumzug, Mosbach: Ein unvergessliches musikalisches Ereignis verspricht Rupert Laible mit seiner Udo-Jürgens-Gala. Bekannt als Chorleiter verschiedener Chöre und Instrumentalpädagoge wird er die Zuschauer durch eine Zeitreise von Udo Jürgens’ Erfolgssongs führen. Von den Frühwerken des Meisters bis zu seinen zeitlosen Klassikern wie "Ich war noch niemals in New York" und "Griechischer Wein" wird Laible am Freitag um 19.30 Uhr in der "Alten Mälzerei" das Publikum begeistern. Tickets sind im Vorverkauf bei www.reservix.de, der Tourist-Information oder der Rhein-Neckar-Zeitung in Mosbach erhältlich.

Am Sonntag versammeln sich Kinder, Musikgruppen, die Bäckerinnung und die Gremien der Stadt, um gemeinsam beim traditionellen Sommertagszug den Frühling zu begrüßen. Knapp 1000 Kinder wollen mit bunten Stöcken, kreativen Kostümen und fröhlichen Liedern die warme Jahreszeit herbeirufen.

Um 14.30 Uhr startet der Umzug beim Landratsamt, zieht vorbei am Busbahnhof, dann in die Fußgängerzone bis zum Marktplatz, auf dem die Zuschauer ein buntes Programm erwartet, das den Frühling endgültig aus seinem Versteck locken soll.

> Trio "E.T.A.", Buchen: Eine musikalische Verneigung vor E.T.A. Hoffmann wird am Freitag im Rahmen der Reihe "Buchen in concert" geboten. Das Ensemble hat sein Triospiel mit romantischer Musik begonnen, liebt künstlerische Querverbindungen und beschäftigt sich mit dem kammermusikalischen Repertoire von der Klassik bis zur zeitgenössischen Musik. Um 20 Uhr wird das Trio in der Stadthalle mit Werken von Rachmaninow, Haydn und Brahms zu Gast sein. Tickets gibt es in der Tourist-Information, Tel. 06281/2780.

> Kinder- und Spielzeugbasare: Verschiedene Basare locken am Samstag unter dem Titel "Rund ums Kind". Seinen Frühjahrs- und Sommerbasar veranstaltet der Förderverein Kindergarten und Grundschule Altheim am Samstag von 11 bis 13.30 Uhr in der Kirnauhalle. Der Förderverein Bildungshaus Am Römer e. V. öffnet am Samstag von 13.30 bis 15.30 Uhr in der Sporthalle Bödigheim seine Pforten zum Kinder- und Spielzeugbasar. In Oberschefflenz in der Roedderhalle kann am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr beim Kinderbasar der katholischen Frauengruppe Unterschefflenz gestöbert werden.

> Oldie-Night, Adelsheim: Wieder werden der alte "Club 72"-Sound und die 80er-Hits des Jugendhauses hervorgeholt, wenn im Löwenkeller am Samstag um 19.30 Uhr die zweite Oldie-Night an den Start geht. Die beiden DJs Paule und Jeschke verlagern ihren nachbarschaftlichen Beat- und Hardrocksound in die Katakomben des Löwenkellers. Gespielt wird, was das Publikum mag und puscht, von der "Andrea Doria" über "Angie", bis es die "Mamma Mia" in den "Wahnsinn" treibt.

> "Food Days" und Ostermarkt, Eberbach: Ein Wochenende mit Kunsthandwerk, sonntäglichem Einkaufserlebnis, Handwerker-, E-Bike- und Autoausstellung sowie ein kulinarisches und musikalisches Rahmenprogramm wird in Eberbach geboten. Bei den "Food-Days" reihen sich auf dem Neuen Markt Foodtrucks und Trailer aneinander und bieten am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 12 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr eine Vielfalt unterschiedlichster Esskulturen dieser Welt.

Am Samstag und Sonntag ab 10 Uhr öffnet der traditionelle Ostermarkt seine Pforten. Bewährte und neue Aussteller präsentieren in der Eberbacher Stadthalle kreatives Kunsthandwerk. Jeweils bis 17 Uhr kann die Ausstellung besucht werden. Zum verkaufsoffenen Sonntag von 12.30 bis 17.30 Uhr werden Produkte passend zur Jahreszeit von den Händlern in und vor ihren Geschäften und an Ausstellungsständen angeboten.

Ebenso präsentieren sich ortsansässige Autohäuser und Handwerker in der Eberbacher Innenstadt. Ergänzt wird die Ausstellung durch die Vorstellung von E-Bikes bekannter Marken.

> Frühlingsmarkt und Erlebnismesse, Tauberbischofsheim: Wenn die ersten Frühlingsblumen aus der Erde spießen wird es Zeit für den traditionellen Tauberbischofsheimer Frühlingsmarkt. Am Sonntag bieten die Händler ab 11 Uhr auf dem Marktplatz ihre Waren an, wo auch für das leibliche Wohl sowie Fahrspaß für die Kinder mit einem Karussell gesorgt ist. Die Geschäfte öffnen um 13 Uhr für den verkaufsoffenen Sonntag.

Dann steht dem Einkaufsbummel für die Frühjahrsmode oder Frühlingsdeko bei tollen Rabatten nichts mehr im Wege. Ebenfalls um 11 Uhr beginnen die Erlebnismesse Taubertal in der Stadthalle und der Flohmarkt auf dem Wörtplatz. Bereits ab 9 Uhr kann das gastronomische Angebot in der Stadt genossen werden und so kann der Tag mit einem leckeren Frühstück in einem der Cafés beginnen.

> Frühjahrsvolksfest, Würzburg: Jedes Jahr, drei Wochen vor Ostern, beginnt auf der Talavera das erste große Volksfest in Bayern, das Würzburger Frühjahrsvolksfest. Ein großes Festzelt, zahlreiche Fahr- und Belustigungsgeschäfte sowie verschiedene Stände mit allerlei Leckereien bringen die Besucher in Volksfeststimmung. Gleichzeitig findet auf dem Marktplatz die Frühjahrsmesse statt.

Das Vergnügen für Groß und Klein kann vom 9. März bis 24. April zu folgenden Zeiten besucht werden: Montag bis Donnerstag von 14 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag von 14 bis 24 Uhr und am Sonntag von 12 bis 22.30 Uhr.