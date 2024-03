> Motorradfilmabend, Hirschlanden: In einem spannenden Road-Movie berichten Joachim Schorr und Martin Herrmann am Freitag ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus von ihrer abenteuerlichen Motorradreise durch Südamerika. Unter dem Titel "Von Hirschlanden ans Ende der Welt" zeigen die beiden Zweirad-Enthusiasten fesselnde Filmszenen von ihren Fahrten durch die Anden im chilenischen Patagonien, auf gefährlichen Schotterpisten durch die argentinische Pampa und über windgepeitschte Straßen Feuerlands.

In der Multivisionsschau erhält man einen Eindruck von der unwirklichen Schönheit der Nationalparks. Nach dem Film über die Südamerika-Tour bietet Joachim Schorr als Zugabe seinen neuesten Motorradfilm über Korsikas Schönheiten, der durch kurvenreiche Strecken und wilde Gebirgszüge führt. Einlass im Dorfgemeinschaftshaus ist ab 19 Uhr.

> Kleinkunstabend, Höpfingen: Sein fünfjähriges Jubiläum feiert der Musiker- und Künstlerstammtisch mit einer Kleinkunstbühne unter dem Motto "Aufklang" am Samstag ab 19 Uhr im Restaurant Schmitt (Einlass ab 18 Uhr). Akteure aus den eigenen Reihen gestalten einen Abend zum Zurücklehnen, Genießen und Mitmachen. Karten gibt es im Restaurant Schmitt und in der Bäckerei Gärtnersmühle in Höpfingen.

> Pferdemarkt, Bad Mergentheim: Mit dem Pferdemarkt findet die Traditionsveranstaltung in Bad Mergentheim am Sonntag mit verkaufsoffenen Geschäften und Krämermarkt statt. Der traditionelle Pferdemarkt vereint in einem bunten Festzug Reiterinnen und Reiter, historische Ensembles als Fußgruppen, prachtvolle Kutschen sowie neben Pferden auch Ponys, Hunde, Esel oder Ziegen. Bereits jetzt sind über 130 Pferde sowie 20 Kutschen, 16 Hunde und vier Esel zu dem Spektakel angemeldet.

Der Pferdemarkt-Festumzug findet ab 13 Uhr statt, Krämermarkt und Flohmarkt haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten gibt es in der Herrenwiesenstraße sowie in den Parkhäusern "Altstadt Schloss" (Oberer Graben) und "Bahnhof" (Zaisenmühlstraße). Wer die Besitzerinnen und Besitzer der Pferde vor dem Start auf dem Volksfestplatz treffen möchte, findet im Bereich der Arkaustraße ausgeschilderte Parkmöglichkeiten.

> Basar, Hainstadt: Ein reichhaltiges Angebot an gebrauchten Artikeln verspricht der Frühjahrs- und Sommerbasar in der Sport- und Mehrzweckhalle Hainstadt. Am Samstag werden dort Kinderbekleidung, Umstandsmode, Spielsachen, Kinderbedarf und vieles mehr von ca. 100 Verkäufern angeboten. Die Waren sind nach Größen und Themen sortiert. Geöffnet ist von 12.30 bis 14.30 Uhr.