> "Göikerfete", Glashofen: Die "Göikerfete" geht in die nächste närrische Runde. Musikalisch wird DJ "Paddy" am Freitag die Sporthalle in Glashofen zum Kochen bringen. Los geht’s um 20.11 Uhr. Wie in den Jahren zuvor wird auch dieses Jahr wieder ein Shuttlebus für die "Göikerfete" eingesetzt. Infos unter www.fg-hoehgoeiker.de.

> Faschenachtsparty, Osterburken: Närrisch wird es am Freitag auch in Osterburken, wenn ab 20.11 Uhr in der Baulandhalle die Faschenachtsparty steigt, die in diesem Jahr unter dem Motto "Borke-Ahoi-Party" stattfindet. DJ "Niggl" zaubert mit heißen Beats Stimmung in die Baulandhalle.

> Jubiläumsumzug, Hettingen: Mit einem großen Jubiläumsumzug feiert die FG "Hettemer Fregger" am Samstag ihren 70. Geburtstag. Um 10.30 Uhr startet bereits die Warm-Up-Party auf dem Festplatz, die dann direkt in den Umzug mit 26 Vereinen übergeht. Abschluss mit anschließender "Open-Air-Freggerparty" ist dann auf dem Festplatz, wo mit dem "Odenwald-DJ" weitergefeiert werden kann.

> "Faschenachtsumzuug", Walldürn: Der "Große Dürmer Faschenaachtsumzuuch" findet am Sonntag statt (siehe obenstehender Artikel). Beginn des Gaudiwurms durch die Straßen der "Dürmer Affenstadt" ist um 14.11 Uhr. Nach dem "Umzuuch" findet auf dem Schlossplatz eine "After-Umzuuchs-Party" statt.

> Technik-Museum, Sinsheim: Technik in einer weltweit einzigartigen Vielfalt bietet das Technik-Museum in Sinsheim. Auf einer Zeitreise können die Meilensteine der Technikgeschichte entdeckt werden: Neben voll begehbaren Überschall-Jets und weiteren Flugzeugen gibt es Hunderte edle Oldtimer, PS-starke Motorräder, rassige Sportwagen, bunte Dragster, kraftvolle Landmaschinen, Formel-1-Legenden, nostalgische Rennräder, riesige Dampfloks, umfangreiche Militaria, Sonderausstellungen und Fahrzeugtreffen. Das Museum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, samstags und sonntags sowie an Feiertagen von 9 bis 19 Uhr.

> Philipp Burger, Mosbach: Philipp Burger, der "Sänger von ,Frei.Wild‘" gastiert am Samstag um 19.30 Uhr in der "Alten Mälzerei" in Mosbach. Der Südtiroler Sänger, Songwriter, Gitarrist und Autor will mit seiner ersten Solo-Tour beweisen, dass er auch ohne Band-Kollegen die Bühne rockt. Seine Songs aus dem zweiten Solo-Album sind allesamt melodische, mitsingbare, mutgebende, vor allem aber musikalisch sehr breit aufgestellte Botschaften. Tickets gibt es unter www.reservix.de im Internet.