> Nachtumzug, Limbach: Die "KG Wulle Wack" lädt zum 8. Nachtumzug in Limbach mit allerlei Fußgruppen aus der Region ein. Das Warm-up findet am Samstag ab 17 Uhr hinter dem Narrentempel (Sporthalle) statt, der närrische Gaudiwurm startet um 18.30 Uhr. Nach dem stimmungsvollen Umzug geht die Party direkt auf dem Maskenball unter dem Motto "(M)alle in de Halle" im Narrentempel mit den ultimativen "Generation Sound’s" weiter.

> Fastnachtsumzug, Seckach: Die FG "Seggemer Schlotfeger" veranstaltet am Samstag ab 14.44 Uhr bereits zum dritten Mal ihren Fastnachtsumzug mit anschließender Outdoor-Party in Seckach. Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen findet ab 13 Uhr In der Au, in der Waidachshofer Straße und in der Industriestraße statt. Nach dem Umzug geht es ab 15.33 Uhr vor der Seckachtalhalle mit einem stimmungsvollen DJ weiter.

> "Narren-Dance-Night", Götzingen: Die beliebte "Narren-Dance-Night" der FG "Getzemer Narre" steigt am Samstag in der närrisch dekorierten Turn- und Festhalle in Götzingen. Mit verschiedenen Showtänzen und Party-Musik von "SGmusics" können ab 19.61 Uhr alle närrischen Tanz-Fans bis in die frühen Morgenstunden feiern.

> Eisbahn, Neckarelz: Auf der Eisbahn auf dem Messplatz in Neckarelz kommt jeder auf seine Kosten, ob Anfänger oder Profi. Außerdem bietet sie genug Platz für freies Gleiten, rasante Runden oder ausgelassene Spiele mit Freunden. Zahlreiche Programmpunkte runden das Angebot ab und bieten die richtige Abwechslung: Frauen dürfen bei freiem Eintritt am Freitag zur "Ladies’ Night" ab 18 Uhr zur Eisbahn kommen und ihren Spaß haben.

Tags darauf findet ab 18 Uhr eine Après-Ski-Party statt, der am Sonntag ein "Glüh-Gin-Tasting" folgt. Geöffnet ist die 300 Quadratmeter große Kunsteisfläche bis 31. Januar immer dienstags bis donnerstags von 13 bis 21 Uhr, freitags von 13 bis 22 Uhr, samstags von 12 bis 22 Uhr und sonntags von 11 bis 21 Uhr. Für Kinder unter einem Meter Größe ist der Eintritt frei.

> "Mellow – Blow Your Mind", Bad Mergentheim: Magie und Illusion gibt es am Freitag um 19.30 Uhr im Großen Kursaal in Bad Mergentheim: Der sympathische Magier Mellow ist Deutscher Meister der Zauberkunst und stellt mit kreativen Illusionen und humorvollem Storytelling die Welt auf den Kopf. Neuartige holographische Videoeffekte treffen auf handgemachte Magie und interaktive Illusionen.

Mellow erweckt u.a. Polaroid-Fotos zum Leben und bringt nur mit dem Klang einer Ukulele hartes Metall zum Schmelzen. Wenn visuelles Entertainment und kreative Zauberkunst miteinander verschmelzen macht das einfach nur Spaß – und zwar der ganzen Familie (empfohlen ab zwölf Jahren). Karten: www.reservix.de