> Rockschuppen, Sennfeld: Rockmusik vom Feinsten gibt es beim Rockschuppen von "Regenbogen 2" , der am Freitag ab 20 Uhr in der Festhalle in Sennfeld steigt. Mit 80er und 90er-Rock bringt DJ Martin Pfeffer die Festhalle zum Beben.

> Biomarkttag, Buchen: Alles, was die Bio-Musterregion Neckar-Odenwald zu bieten hat, wird am Sonntag auf dem Bio-Markttag von 11 bis 17 Uhr in der Stadthalle erklärt. Dabei stellen zahlreiche Landwirte ihre Produkte, u.a. auch zum Probieren, vor. Außerdem wird ein Programm für ganzen Familie rund um Erlebnis, Genuss und Informationen geboten. Zeitgleich mit einer Talkrunde um 11 Uhr öffnen auch die Markt- und Infostände mit ihrem vielseitigen Angebot.

> "Very Moore", Buchen: Die Gary-Moore-Tribute-Band "Very Moore" aus Darmstadt/Heidelberg gibt sich am Samstag ab 21 Uhr im "Bistro Waldeck" die Ehre. Der Name ist Programm: "Very Moore" repräsentiert authentisch wie kaum eine andere Genre-Band die Musik des legendären Gitarren-Heros Gary Moore und zündet dabei ein musikalisches Feuerwerk an Songs, das sich durch die Jahrzehnte der verschiedenen Epochen Gary Moores brennt. Auf der Set-Liste fehlt keiner der bekannten Gary-Moore-Hits – ein Muss für alle Rock- und Blues-Fans jeden Alters.

> Martinimarkt und Mantelsonntag, Miltenberg: Das besondere Flair des Martinimarkts in Miltenberg lockt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in die Miltenberger Innenstadt. Dort bieten vielfältige Aktionen und Vorführungen sowie herbstliche Köstlichkeiten aus der Region beste Unterhaltung für Jung und Alt. Auch die Geschäfte in der Altstadt und im Miltenberger Outlet-Center laden zum entspannten Shoppen und Verweilen ein.

> "Markt schöner Dinge", Heilbronn: Antiquitätenhändler, Kunsthandwerker und der Heilbronner Handel versprechen ein Erlebnis in Form eines Antik- und Trödelmarktes am Samstag von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt. In einer einmaligen Atmosphäre rings um den Kiliansplatz und mit hochwertigen antiken Schätzen zieht dieser Markt immer viele Besucher an.

Der Heilbronner Handel beteiligt sich mit besonderen Deko-Artikeln und speziellen Angeboten zu Flohmarktpreisen. Neues und Gebrauchtes wird an Hunderten von Ständen auch am Freitag und Samstag auf der Theresienwiese zum Verkauf angeboten. Wer Lust zum "Kruschteln und Feilschen" hat, wird zwischen 9 und 16 Uhr bei dem umfangreichen Angebot sicherlich auf seine Kosten kommen.

> "Beckstein brennt", Beckstein: Im Weinort Beckstein wird am Sonntag die Brennerei-Tradition gefeiert. Dafür öffnen die Brennereien von 11 bis 18 Uhr ihre Pforten, um den Besuchern verschiedene Destillate und Liköre mit kleinen Speisen anzubieten. Auch die Becksteiner Winzer sind mit dabei und bieten feine Tropfen zum geselligen Verweilen an. Außerdem wird es einen Handwerker- und Krämermarkt geben.