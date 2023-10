> "Adventon" Osterburken: Die letzte große Veranstaltung des Jahres im Histotainment-Park "Adventon" auf der Marienhöhe bei Osterburken ist das Herbstfest, dessen Höhepunkt die "große Schlacht" am Nachmittag darstellt. Am Samstag und Sonntag schlagen Kämpfer, Handwerker und Händler ihr Lager im Erlebnismuseum auf und zeigen altes Handwerk und das Alltagsleben der Zeit vom achten bis zum elften Jahrhundert. Ganz unblutig, aber mit viel Action und Realismus führt die "große Schlacht" ganz nah ran ans Frühmittelalter.

> "Dürmer Herbst", Walldürn: Mit dem Aktionssonntag "Dürmer Herbst" lädt die Wallfahrtsstadt von 13 bis 18 Uhr zum entspannten Einkaufsvergnügen in herbstlichem Flair in die Innenstadt ein. Die Info-Meile in der Hauptstraße bietet Informationen und Unterhaltung für Besucher jeden Alters: Straßenmusiker sorgen für musikalische Klänge, bei der Fahrzeugausstellung können die aktuellsten Modelle bestaunt werden, und die Einzelhandelsgeschäfte präsentieren die Herbst-/Winterkollektionen.

Auch die Walldürner Vereine stellen sich vor und bieten ein unterhaltsames Mitmachangebot sowie kulinarische Genüsse. Um 16.30 Uhr verzaubert "Bennini" mit seiner magischen Show am Rathaus (bei schlechter Witterung im Rathaus).

> Herbstfest, Adelsheim: Ein buntes Programm mit Spaß und Unterhaltung sowie ein verkaufsoffener Sonntag wird von 12 bis 17 Uhr im Rahmen des Adelsheimer Herbstes geboten. Außerdem dreht sich an diesem Tag alles um die Ente: ob bei der Enten-Rallye mit kultigen Citroën 2CV, beim innerstädtischen Enten-Korso oder bei der Spaß-Enten-Rallye für jedermann.

> Herbstmesse Krautheim: Ein moderner Vergnügungspark mit Krämermarkt, täglicher Festzeltbetrieb mit Stimmungsmusik sowie ein Kindernachmittag sind von Freitag bis Montag bei der Krautheimer Herbstmesse geboten. Beginn ist am Freitag um 19.45 Uhr mit dem Bieranstich, am Samstag wird die Messe mit dem Familiennachmittag im Vergnügungspark fortgesetzt.

Am Sonntag wird der Volksfestbetrieb mit einem Gebrauchtbüchermarkt sowie geöffneten Geschäften in Krautheim-Tal ergänzt. Am letzten Festtag gibt es nochmals musikalische Unterhaltung zum Ausklang, bevor das Volksfest um 22 Uhr mit einer Verlosung beendet wird.

> Martini-Messe Tauberbischofsheim: Einen großen Vergnügungspark, zahlreiche Ausstellungen sowie einen verkaufsoffenen Sonntag verspricht die Martini-Messe, die von Freitag bis Montag rund um den Marktplatz stattfindet. Eine Autoschau in der Vitryallee und der Flohmarkt am Samstag und Sonntag komplettieren das umfangreiche Programm.

Ein besonderes Einkaufserlebnis verspricht der "Vintage Kilo Sale", Genießer kommen beim Streetfood-Festival auf ihre Kosten. Den krönenden Abschluss bildet am Sonntag ein großes Brillant-Feuerwerk. Schluss ist allerdings erst am sogenannten "Messe-Montag".

> Wendelinusmarkt Amorbach: Jedes Jahr am dritten Oktoberwochenende findet der Wendelinusmarkt in Amorbach statt. Im Bereich der Innenstadt präsentieren von Freitag bis Montag Kunsthandwerker, Krämer und Direktvermarkter ihre Waren. Ein tolles Rahmenprogramm mit Musik und Kultur rundet den Markt ab. Zeitgleich findet am Freitag der nächtliche Flohmarkt "Krims und Krams im Kerzenschein" statt.

> Odenwälder Bauernmarkt Erbach: Der Bauernmarkt lockt von Freitag bis Sonntag mit allerlei regionalen Produkten auf das Wiesenmarktgelände. Am Sonntag lädt der Gewerbeverein zum verkaufsoffenen Sonntag von 12 bis 18 Uhr in die Innenstadt ein, und ein Planwagen pendelt vom Marktgelände zur Innenstadt. Der Odenwälder Bauernmarkt hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.