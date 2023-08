> Michaelismesse, Miltenberg: Das größte Volksfest am bayerischen Untermain, die Michaelismesse Miltenberg, findet von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 3. September, statt. Eine Besonderheit stellt seit dem vergangen Jahr insbesondere das Festzelt dar: Es ist in Holzbauweise aufgestellt. Vergnügungspark, Marktgelände und zahlreiche Aussteller warten auf die Gäste. Das Programm an diesem Wochenende im Festzelt und auf dem Messegelände: Freitag: 15 Uhr Beginn der Messe im Vergnügungspark, Markt- und Ausstellungsgelände; 16 Uhr "Original Staffelbrunser Musikanten"; 17 Uhr Bieranstich und Messeeröffnung; 18 Uhr Barbetrieb mit dem CGW "Weilbacher Frösch"; 20 Uhr "Joe Williams Band"; 0 Uhr After-Mess-Party mit DJ "Dimo" in einer Lounge. Samstag: 11 Uhr "Wolkmannspatzen Amorbach"; 14.30 Uhr Einzug Festumzug; 16 Uhr Stadtkapelle Miltenberg; 18 Uhr Barbetrieb mit dem FC Kickers Kirchzell; 20 Uhr "Bergluft" (Haus- und Hofband des Löwenbräukellers); 0 Uhr After-Mess-Party mit DJ "Dimo" in einer Lounge. Sonntag: 11 Uhr Blasorchester "Böhmischer Zauber"; 15 Uhr Stadtkapelle Miltenberg; 19 Uhr "i-Düpferl". Weitere Informationen gibt es unter www.michaelismesse.de.

> Kuckucksmarkt, Eberbach: Von Freitag, 25. August, bis Dienstag, 29. August, brennt wieder die Luft auf dem großen Volksfest im Neckartal. Auch der 86. Eberbacher Kuckucksmarkt mit seinen über 100 Schaustellern und Händlern wird wieder ein Anziehungspunkt für viele Besucher aus nah und fern sein. Damit die auswärtigen Gäste auf das Auto verzichten können, ist eine bequeme Anreise mit der S-Bahn Rhein-Neckar oder der Odenwaldbahn möglich. Noch dazu gibt es einen Bus- und Fährbetrieb von der Innenstadt zum Festgelände am südlichen Neckarufer in der Au. Es wird gebeten, auf die Mitnahme von Tieren zu verzichten. Jung und Alt, Groß und Klein, für jeden findet sich das Richtige. Ob für das leibliche Wohl, Imbissstände, Süßwaren-Geschäfte oder die Zelte mit reichhaltigem Angebot oder für die Dinge des täglichen Bedarfs, Marktstände mit einem bunten Allerlei und Vielerlei – die Auswahl ist groß. Fahrgeschäfte und Kinderfahrgeschäfte – ob rasant mit dem "Beach Polyp" ein paar Runden drehen, oder in Göbels 35 Meter hohem Riesenrad die Welt von oben sehen – für Abwechslung ist gesorgt. Zusätzlich zum Volksfestbetrieb können sich alle jungen oder jung gebliebenen Besucher wieder auf ein attraktives Rahmenprogramm im großen Festzelt, im Mostzelt, im "Cha-Cha"-Zelt und auf dem gesamten Festgelände in der Au freuen.

> Weinparade, Würzburg: Bis Sonntag, 3. September, heißt es wieder Weingenuss pur auf dem Würzburger Marktplatz. Ausschank ist von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 23 Uhr sowie freitags und samstags von 11 bis 23.30 Uhr. Auch für Essen ist reichlich gesorgt: Die Küchen der Wirte Metzgerei Schömig (Gasthaus "Zum Hirschen"), "Würzburger Ratskeller", "Greifensteiner Hof", "Juliusspital Weinstuben" und "Christian’s Restaurant Würtzburg" (Hotel Strauss) haben jeden Tag ab 11 Uhr geöffnet. Reservierungen sind unter www.weinparade.de/#wirte möglich.

> Sommer auf der Burg, Wertheim: "Brothers in Arms", die "Dire Straits Tribute Band", spielt am Freitag auf der Burg in Wertheim. Über 40 Jahre "Dire Straits" und eine Bühnenabstinenz seit rund 25 Jahren gaben Anlass, den musikalischen Waffenbrüdern eine Art Renaissance zu verpassen. Im Jahr 2002 gründete eine Handvoll auserwählter Musiker die Formation "Brothers in Arms”, die es nicht nur verstehen, die Hits, sondern auch den Geist und die Atmosphäre von "Dire Straits" live zu reproduzieren. Seit rund 15 Jahren gehören "Brothers in Arms" zu den erfolgreichsten Tribute Bands im Lande. Von "Down to the Waterline", "Sultans Of Swing", "Telegraph Road", "Money For Nothing" über "Lady Writer" bis hin zu "Brothers in Arms" fehlt keiner der legendären Hits. Karten gibt es online auf der Veranstalterseite www.echt-hartmann.de und bei Eventim und Reservix. Einlass bei freier Platzwahl ist bereits um 18 Uhr, das Konzert beginnt um 19 Uhr.