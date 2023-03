Zudem haben verschiedene Mundschenke ihre Hütten geöffnet und bieten Speisen und Getränke an. Auf der Bühne sowie zwischen Tischen und Bänken erwartet die Besucher allerlei Kurzweil, und auf dem Platz kämpfen drei Mal am Tag die Ritter der Wachmannschaft mit ...

> "Dürmer Frühling", Walldürn : Entspannt einkaufen, bummeln und genießen – unter diesem Motto lädt die Wallfahrtsstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr zum Frühjahrseinkauf ein. Neben den aktuellsten Modellen der Autohäuser präsentieren die Walldürner Händler ihre Frühjahrskollektionen. Außerdem gibt es zahlreiche Mitmachaktionen für Groß und Klein sowie eine Zaubershow um 16.30 Uhr am alten Rathaus.

> Jobmesse, Buchen: Gelegenheit, sich über Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, gibt es am Samstag von 10 bis 15 Uhr in der Stadthalle. Dort zeigen zahlreiche regionale Unternehmen aller Branchen ihre beruflichen Optionen für Auszubildende, Quereinsteiger und Veränderungssuchende.

> "Hello Spring", Buchen: Mit drei Live-Acts können Musikliebhaber am Samstag ab 18 Uhr den Frühling willkommen heißen. Die Phiba Event GmbH startet zusammen mit WakeUp-Eventtechnik auf dem Wimpinaplatz in den Frühling. Den Auftakt beim Event "Hello Spring" macht um 18.30 Uhr Singer und Songwriter "KrizRok", bevor gegen 19.15 Uhr die Rock-Coverband "Still Riot" das Mikrofon übernimmt.

Mit "Shark", einer der gefragtesten Coverbands aus der Umgebung, die in der Vergangenheit immer wieder Hallen gefüllt und erstklassige Stimmung verbreitet hat, betritt um 20.30 Uhr das Highlight des Abends die Bühne. Karten gibt es an der Abendkasse, für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei.

> "Burgfrühling", Wertheim: Nach einem langen Winterschlaf kehren die Vaganten aus der Zeit der Ritter und Burgfrauen zurück und feiern hinter den alten Mauern den Start der neuen Saison mit dem "Burgfrühling". Über 30 Handwerker und Händler laden mit ihren Ständen zum Flanieren ein. Zu kaufen gibt es allerhand Dinge, die der Welt unserer Vorfahren zu entstammen scheinen.

Zudem haben verschiedene Mundschenke ihre Hütten geöffnet und bieten Speisen und Getränke an. Auf der Bühne sowie zwischen Tischen und Bänken erwartet die Besucher allerlei Kurzweil, und auf dem Platz kämpfen drei Mal am Tag die Ritter der Wachmannschaft mit Schwert und Schild. Geöffnet ist der "Burgfrühling" am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

> Ostermarkt, Miltenberg: Am Sonntag findet in der Innenstadt ein Ostermarkt mit verkaufsoffenem Auto- und Modesonntag statt. Für einen abwechslungsreichen Bummel haben die Fachgeschäfte in der Fußgängerzone sowie im Outlet-Center von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher können neben den neuen Kollektionen auch original Miltenberger Köstlichkeiten entdecken.

> "Mad Moshers", Sindolsheim: "Coverrock at its best", querbeet von "Ramones" bis "Black Sabbath", von "AC/DC" bis "Rage against the Machine", gibt es am Freitag, wenn die "Mad Moshers" ab 20 Uhr in der Mehrzweckhalle in Sindolsheim einheizen. Neben dem üblichen Getränkeangebot wird es auch Guinness vom Fass geben.

> "Gankino Circus", Roigheim: Urkomische Anekdoten, halsbrecherische Akrobatik und eine spektakuläre Enthüllung treffen auf eine volksmusikalische Virtuosität. Das gibt es am Sonntag in der Authenrieth-Halle, wenn vier Westmittelfranken die Bühne betreten, um ihrem Publikum zu beweisen, dass sie nicht nur die Letzten, sondern auch die Besten ihrer Art sind. Karten für dieses Musik-Kabarett gibt es unter www.kleinkunst-widdern.com, unter Tel. 06298/7379 oder an der Abendkasse.