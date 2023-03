> Luke Mockridge, Mosbach: Er gilt als absolutes Allroundtalent in Sachen Unterhaltung und Comedy. Luke Mockridge, Gewinner des Deutschen Comedy-Preises in der Kategorie "Bester Newcomer", kommt am Freitag um 20 Uhr in die Alte Mälzerei. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner letzten Tournee "Welcome to Luckyland" ist er 2023 unter dem Motto "Trippy" unterwegs und begeistert das Publikum mit seinem unwiderstehlichen Charme.

Ob im TV oder live, Luke ist immer er selbst, immer authentisch – ein bisschen aufgedreht, ein wenig vercheckt und voller skurriler Einfälle. An Einfallsreichtum mangelt es dem "Lucky Man” auch in seinem aktuellen Programm nicht, schließlich ist ein Abend mit Luke Mockridge ein Garant für gute Laune und Lachtränen.

Eintrittskarten gibt es in der Geschäftsstelle der RNZ in Mosbach, online auf www.provinztour.de sowie am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse.

> Flohmarkt, Buchen: Die Aktivgemeinschaft veranstaltet am Samstag einen Flohmarkt für jedermann, bei dem alle Privatpersonen ihre Schätze feilbieten können. Schnäppchenjäger können von 9 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone der Buchener Innenstadt bei hoffentlich gutem Wetter auf die Jagd gehen.

> Lehrstellenbörse, Hardheim: Mehr als 30 Unternehmen aus der Region stellen am Samstag von 10 bis 13 Uhr bei der Lehrstellenbörse im Walter-Hohmann-Schulzenrum ihre Ausbildungs- und Praktikumsmöglichkeiten vor. Außerdem informieren die Zentralgewerbeschule Buchen, die Helene-Weber-Schule aus Buchen sowie die Walldürner Frankenlandschule über ihre Möglichkeiten für Schulabgänger. Und auch die Berufsberatung der Agentur für Arbeit steht Jugendlichen und ihren Eltern Rede und Antwort und vermittelt schnell und unkompliziert wertvolle Informationen.

> Josefsmarkt, Hardheim: Das beliebte Frühlingsfest für Jung und Alt wartet am Sonntag ...