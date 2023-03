Die Aussteller stehen an beiden Tagen mit Rat und Tat zur Seite und beantworten Fragen rund um Neubau, Umbau oder Renovierung. Die Vorträge und Vorführungen finden an beiden Tagen regelmäßig über den Tag verteilt statt.

Die Vernissage findet am Sonntag um 11 Uhr statt. Gunter Schmidt gibt eine Einführung in die Arbeiten der drei Künstlerinnen, musikalisch unterhalten Ann-Kathrin Schneider mit Gesang sowie Edi Farrenkopf am Akkordeon. Die Galerie ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, Einlass an Werktagen ermöglicht der BücherLaden gegenüber (Hauptstr. 19).

> Marimba-Konzert, Buchen: Ein achthändiges Marimba-Spektakel findet am Freitag um 19.30 Uhr in der Stadthalle Buchen statt. Auf Einladung des Fördervereins des Lions-Clubs Buchen greifen vier Virtuosen zu den Schlägeln am Marimbafon und entführen die Zuhörer in bezaubernde Klangwelten. Pulsierenden Rhythmen und rasante Passagen sollen das Publikum jeden Alters begeistern. Eintrittskarten sind in der Odenwald-Apotheke in Buchen, im Verkehrsamt der Stadt Buchen am Bild, in den Filialen der Volksbank Buchen und Walldürn sowie an der Abendkasse erhältlich.

> Vernissage "O schöner, grüner Wald", Walldürn: Die Zeile "O schöner, grüner Wald" aus dem Gedicht "Abschied vom Walde" von Joseph von Eichendorff ist der Titel der Ausstellung der drei Würzburger Künstlerinnen Mechthild Hart, Evelin Neukirchen und Gabi Weinkauf, die vom 12. März bis 21. Mai in der Galerie "Fürwahr" zu sehen ist. Jede Künstlerin stellt auf ihre Weise mit Installationen und Bildern ihre eigenen ambivalenten Erfahrungen mit diesem Thema dar und führt mit ihren Werken durch das System Wald, zeigt den Kreislauf von Werden und Vergehen und lässt den Gedanken "Hoffnung" zu.

> Baumesse, Buchen: Die Messe für Häuslebauer, Renovierer und Modernisierer lockt am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr Interessierte ins Seitenbacher-Forum (Siemensstraße 8). Knapp 20 Aussteller, dazu informative Fachvorträge und eindrucksvolle Vorführungen, haben die Veranstalter Müssig Bausatzhaus GmbH, Odenwald Haus GmbH und Odenwald Handelsunion GmbH organisiert, um hilfreiche Informationen von Experten sowie verschiedene Neuheiten aus den Bereichen Handwerk und Baustoffindustrie zu vermitteln.

> Kinder- und Spielzeugbasare: Auch an diesem Wochenende locken verschiedene Basare unter dem Titel "rund ums Kind". Das Angebot hält Kinderbekleidung, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher, Fahrzeuge und vieles mehr für den Kinderbedarf bereit. Der Frühjahr-/Sommerbasar in Hainstadt findet von 12.30 bis 14.30 Uhr in der Mehrzweckhalle statt. In Bödigheim in der Sporthalle kann von 13.30 bis 15.30 Uhr gestöbert werden, in der Roedderhalle in Oberschefflenz öffnen sich die Türen von 13 bis 15.30 Uhr.

> Konzerte: Sein Frühjahrskonzert in der Evangelischen Stadtkirche Adelsheim veranstaltet der Fränkische Madrigalchor am Sonntag um 18 Uhr. Das Chor- und Solistenkonzert steht unter dem Motto "Oh sanfter, süßer Hauch – Lieder und Klänge vom Frühling". Dabei kommen einige A-cappella-Werke von Palestrina, Bach, Schumann, Mendelssohn und anderen Komponisten zu Gehör.

Ein Orgelkonzert auf der Vleugels-Orgel findet am Sonntag um 18 Uhr in Hardheim im Erftaldom statt. Georg Koch, Bezirkskantor und Kirchenmusiker aus Singen, bringt neben bekannten Werken die beeindruckende Komposition des 1951 geborenen Letten Aivars Kalej "Via dolorosa" zur Aufführung.

Ein Highlight für Jazzfans wird am Sonntag um 11 Uhr in der Aula des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) in Form einer Jazzmatinee geboten. Nach der musikalischen Eröffnung durch die gastgebende GTO-Bigband wird die Landeslehrer-Bigband Baden-Württemberg "Straight Ahead" als Haupt-Act auftreten. Dieser Zusammenschluss von Musiklehrern aus ganz Baden-Württemberg kann auf knackige Bläsersätze, fetzige Rhythmen, erstklassige Soli, eindrucksvolle Gesangsarrangements und eine große Auswahl an Kompositionen der großen Bigband-Komponisten von gestern und heute zurückgreifen.

> 90er/2000er-Party "Halli Galli", Buchen: Die Mega-90er/2000er-Party steigt am Samstag in der Eventhall "Halli Galli". Neben verschiedenen Specials will "Jay Frog, Member of Scooter" für Stimmung mit den besten Hits der 90er und 2000er Jahre sorgen.

> "Depeche Reload", Michelstadt: Die genialen Songs einer der kultigsten Bands der 80er und 90er Jahre zelebrieren "Depeche Reload" am Samstag ab 20 Uhr im Hüttenwerk. Das Ziel der Band, so zu klingen wie Depeche Mode live, wird mit Hingabe und Erfolg umgesetzt. Das Programm beinhaltet alle großen Hits, einige Insiderstücke und die eigenen Favoriten der Band. Tickets gibt es unter www.huettenwerk.info