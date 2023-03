> "Südtiroler Heimatsterne", Mosbach: Beim gemeinsamen Konzertprogramm "Südtiroler Heimatsterne" präsentieren fernsehbekannte Stars am Samstag ab 19.30 Uhr in Mosbachs "Alter Mälzerei" die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat – in Form einer musikalischen Liebeserklärung.

Gesundheitsforum am 4. März in der Stadthalle

Buchen: Gesundheitsforum am 4. März in der Stadthalle

> Gesundheitsforum, Buchen: Zur Plattform rund um die Gesundheit wird am Samstag die Buchener Stadthalle. Das Gesundheitsforum bietet dort ab 10.30 Uhr eine Mischung aus Fachvorträgen und Ausstellern aus der Region. Referate gibt es zu medizinischen Themen rund um das Herz oder die Sprachentwicklung bis hin zu Themen wie Reanimation oder Stressmanagement. Bei einer Jobbörse stellen dort erstmals Akteure aus dem Gesundheitswesen ihre Berufe und Ausbildungen vor. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass wird ab 19.30 Uhr gewährt. Die "Kai-Karle-Band" liefert pulsierenden deutschen Rock abseits des Mainstreams. Die Songs aus ihrem aktuellen Album "Wieder mal wach" erzählen zutiefst persönliche Geschichten mit gesellschaftskritischen Themen. Karten gibt es über die Internetseite www.fideljo.de/kultur/tickets.html.

Von 10 bis 16 Uhr sollen alle von Jung bis Alt auf ihre Kosten kommen und zwischen zahlreichen Verkaufsständen in der Scheune und auf dem Hof gemütlich schlendern können. Angeboten werden Trödel, Gebrauchtes, Kreatives und vieles mehr. Für eine kulinarische Stärkung ist unter anderem mit Kaffee und Kuchen gesorgt.

> "Südtiroler Heimatsterne", Mosbach: Beim gemeinsamen Konzertprogramm "Südtiroler Heimatsterne" präsentieren fernsehbekannte Stars am Samstag ab 19.30 Uhr in Mosbachs "Alter Mälzerei" die Höhepunkte aus ihrer Kastelruther Heimat – in Form einer musikalischen Liebeserklärung.

Mit an Bord sind Oswald Sattler, die Geschwister Manfred, Christina, Angelika und Andrea Niederbacher, das Kastelruther Männerquartett, Alexander Rier und Nadin Meypo. Tickets gibt es bei der Geschäftsstelle der RNZ in Mosbach und unter www.reservix.de.

> "Industrielandschaft mit Einzelhändlern", Mudau: Den Überlebenskampf eines Selbstständigen, der an seinem Glauben an den Kapitalismus gnadenlos scheitert, schildert am Samstag die Badische Landesbühne. Auf Basis eines von Egon Monk selbst gedrehten Fernsehspiels führt sie um 19.30 Uhr in der Odenwaldhalle eine neue Bühnenfassung von "Industrielandschaft mit Einzelhändlern" auf. Karten gibt es im Rathaus Mudau unter Tel. 06284/7834 und an der Abendkasse.

> "Foolhouse Bluesband", Amorbach: Die "Foolhouse Bluesband" bringt ihre Liebe zur Blues-Musik am Samstag von 20 bis 22.30 Uhr mit auf die Bühne der "Zehntscheuer". Die vier Musiker mit Sängerin Carmen Graf wollen ihr Publikum mit einer Mischung aus eigenen und gecoverten Songs dazu animieren, die Hüften zu schwingen.

Dabei rücken neben dem Gesang von "Nesthäkchen" Carmen Graf mal die Gitarre von Helmut Moser, das Schlagzeug von Hermann Rack, die Mundharmonika von Adam Skowronek oder der Bass von Guido Helmling in den Vordergrund. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es unter www.zehntscheuer-amorbach.de und an der Abendkasse.

> Frühjahr-Sommerbasar, Walldürn: Bei einem Frühjahr-Sommerbasar der Krabbelstube finden junge Eltern am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr in der Nibelungenhalle in Walldürn alles "rund ums Kind": z. B. Kinderkleidung, Umstandsmode, Spielsachen und Fahrzeuge, Hochstühle, Autositze und vieles mehr. Im Foyer werden Kaffee und Kuchen (auch zum Mitnehmen) angeboten. Weitere Informationen gibt es unter www.se-wallduern.de.

> Kabarett mit Philipp Weber, Osterburken: Die Kabarettveranstaltung der Kulturkommode Osterburken mit Philipp Weber am Samstag, 4. März, in der Baulandhalle ist ausverkauft. Es sind keine weiteren Eintrittskarten mehr erhältlich. Zum Auftakt der Saison präsentiert der Kabarettist sein Programm "Durst – Warten auf Merlot".