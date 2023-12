> Weihnachtscircus, Heilbronn: Die perfekte Symbiose von Weihnachten und Familienunterhaltung gibt es im großen Zirkuszelt auf der Theresienwiese in Heilbronn. Der Weihnachtscircus präsentiert 14 Top-Acts der internationalen Zirkus-Szene in einem über 50 Künstler umfassenden Ensemble. Artistisches Können, aber auch die großen Emotionen und nicht zuletzt eine riesige Portion Humor machen den Weihnachtscircus zu einem einmaligen Event.

Als Stargast ist "Let’s Dance"-Gewinner René Casselly dabei, der auf dem "Internationalen Circusfestival von Monte Carlo" in diesem Jahr seine Karriere mit der höchsten Auszeichnung krönte. Jetzt kehrt das Trio um René Casselly in die Manege zurück. Sie präsentieren ihre atemberaubende Kür, die in diesem Jahr als die konkurrenzlos beste artistische Darbietung der Welt bezeichnet werden kann. Die unvergleichliche Show auf Weltniveau gibt es noch bis 7. Januar zu bestaunen.Tickets für dieses Event gibt es im Online-Shop unter www.weihnachtscircus.com

> Krippenführung, Kloster Bronnbach: "Auf den Spuren der Geschichte der Weihnachtskrippe im Kloster Bronnbach" lautet der Titel der Themenführung, die am Dienstag um 15 Uhr in der Kapelle San Salvator im Kloster Bronnbach stattfindet. Der Weihnachtskrippenbau hat eine lange Tradition, was sowohl Künstler wie Privatleute zu besonderen Darstellungen angeregt hat. Die Klosterkirche in Bronnbach und die Weihnachtskrippe in der Kapelle San Salvator sind wahre Kleinode. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist im Vorraum der Kapelle San Salvator.

> Wildpark, Bad Mergentheim: Einer der artenreichsten Wildparke in Europa beeindruckt mit über 70 verschiedenen in Europa heimischen Tierarten wie Greifvögel, Luchse, Dam- und Rothirsche, Wildschweine und Fischotter in weitgehend natürlichen Gehegen. Mit bis zu 30 Tieren beherbergt der Wildpark in Bad Mergentheim außerdem das wahrscheinlich größte Wolfsrudel in Europa, das bei den zweimal am Tag stattfindenden Fütterungsrundgängen zu bestaunen ist. Dabei erklären die Tierpfleger alle Tiere eingehend und weisen auf die natürliche Lebensumgebung hin.

Zu sehen gibt es auch Flugvorführungen mit Tauben und Greifvögeln sowie Arbeitsvorführungen von Haus- und Nutztieren wie Hütehunden, Kaltblutpferden, Hauseseln, Hausziegen und Ochsengespannen, bei denen die althergebrachte Zusammenarbeit von Tieren und Menschen demonstriert wird. Für die kleinen Besucher gibt es einen Spielbauernhof mit Streichelzoo.

Geöffnet ist täglich von 10.30 bis 17 Uhr, an Heiligabend und Silvester bis 14.30 Uhr. Die Fütterungsrunde startet um 10.40 und um 13.30 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.wildtierpark.de

> Krippenausstellung, Schwäbisch Hall: Unter dem Titel "Dem Sternlein nachgereist" zeigt die Kunsthalle Würth im Adolf-Würth-Saal in Schwäbisch Hall Weihnachtskrippen aus aller Welt, die sich in der Sammlung Würth befinden. Sie sind fester Bestandteil des christlichen Weihnachtsfests – und das nicht nur in Europa, sondern weltweit: In der Sammlung Würth treffen afrikanische Tonkrippen, bei denen sich die Menschen unter dem Stern versammeln, auf bunt bemalte Holzfiguren aus Nordamerika unterm Sternenhimmel.

In einer Streichholzschachtel aus dem Erzgebirge leuchtet der Stern ebenso über der Geburtsszene wie in der reichgeschmückten Szopka aus Polen. Das Museum ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, an Heiligabend und Silvester geschlossen, am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.