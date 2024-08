Neckar-Odenwald-Kreis. (tra) "Einen lauten Knall" hörten zahlreiche Menschen in Buchen und Umgebung am Dienstagvormittag. Sowohl in Mudau als auch in Osterburken soll er zu hören gewesen sein. Wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Nachfrage der RNZ mitteilte, zeigte die Auswertung der Radardaten vom 13. August zu der angegebenen Uhrzeit ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ Tornado.

Das Luftfahrzeug flog im Rahmen des täglichen Routine- und Ausbildungsbetriebes auch über den Odenwald. Die Flugroute verlief aus Richtung Nordwesten kommend in Richtung Südosten, dabei passierte das Kampfflugzeug die Region mit einem ungefähren Abstand von drei Nautischen Meilen (ca. 5,6 Kilometer) und in einer Höhe von 37.000 Fuß (ca. 11.278 Meter) über Grund. Die Geschwindigkeit beim Vorbeiflug betrug 560 Knoten (ca. 1037 km/h).

Nach den vorliegenden Daten erfolgte der Flug unter Beachtung der flugbetrieblichen Bestimmungen, so der Sprecher.