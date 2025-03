Neckar-Odenwald-Kreis. (lra/RNZ) "Sorgenfrei studieren – Medizin(er) fördern" – nach diesem Motto unterstützt der Neckar-Odenwald-Kreis seit 2020 Medizinstudenten finanziell. Am 1. April startet die neue Bewerbungsphase. Damit erhalten Studierende zum sechsten Mal die Chance, bis zu vier Jahre lang mit 500 Euro monatlich gefördert zu werden.

Im Gegenzug verpflichten sich diese, während des Studiums einige praktische Studienabschnitte im Landkreis zu absolvieren sowie im Anschluss an das Studium für die Dauer der Förderung im Neckar-Odenwald-Kreis ärztlich tätig zu werden. Die ärztliche Tätigkeit schließt auch die Facharztweiterbildung mit ein. Dabei ist es den Stipendiatinnen und Stipendiaten freigestellt, in welchem Bereich sie ihre Facharztweiterbildung absolvieren möchten.

"Unser Stipendium ist mehr als nur eine finanzielle Unterstützung", betonen der leitende Oberarzt Dr. Christoph Ellwanger, Sinja Göltl (beide Kliniken) und Kreisentwicklerin Leonie Teichmann (Landratsamt): "Wir bieten unseren Stipendiatinnen und Stipendiaten ein umfassendes Betreuungs- und Beratungsangebot. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, an Mentoringstunden in den Neckar-Odenwald-Kliniken teilzunehmen, um ihre praktischen Fertigkeiten zu verbessern."

Bewerbungen können bis zum 30. Juni über die Webseite des Medizin(er)-Netzwerks eingereicht werden. Voraussetzung für den Erhalt des Stipendiums ist, dass die Medizinstudierenden ab Oktober mindestens im fünften Fachsemester sind, die erste Ärztliche Prüfung bestanden haben, aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stammen oder einen besonderen Bezug hierher haben und daran Interesse haben, zukünftig im Landkreis zu leben und zu arbeiten. Studierende aus höheren Fachsemestern können sich selbstverständlich ebenfalls bewerben. Eine Online-Infoveranstaltung für alle Interessierten wird am 7. Mai angeboten (eine Anmeldung per E-Mail an kontakt@wir-fuer-mediziner.de ist erforderlich).